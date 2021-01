Taschendiebe schlagen vier Mal in Pinneberg zu

Taschendiebe haben am Wochenende vier Mal in Pinneberg zugeschlagen (Symbolbild).

Pinneberg. Taschendiebe waren am Wochenende in Pinneberg unterwegs. Laut Polizeiangaben kam es insgesamt zu vier Fällen. Drei Mal waren ältere Mitbürger die Opfer.

Ältestes Opfer ist eine 93 Jahre alte Frau aus der Kreisstadt. Sie hatte am Freitag ihre Geldbörse in einem Stoffbeutel transportiert, den sie wiederum beim Einkaufen im Einkaufswagen deponierte. Dies nutzte in einem Discounter an der Berliner Straße der Täter aus.

Ebenfalls im Einkaufswagen hatte eine 79 Jahre alte Pinnebergerin ihre Handtasche abgelegt, als sie am Sonnabendvormittag einen Supermarkt am Kleinen Reitweg aufsuchte. An der Kasse angekommen fehlte die Handtasche. Eine Täterbeschreibung gibt es nicht.

Am Samstagnachmittag kam es dann in der Friedrich-Ebert-Straße zu zwei weiteren

Diebstählen in Supermärkten. Während eine 64 Jahre alte Frau einen Lotto-Schein ausfüllte, stahl ein Mann

die Geldbörse aus der im Einkaufswagen abgelegten Handtasche.

Der Täter war etwa 1,80 bis 1,90 Meter groß und schlank. Er trug eine dunkle Hose, einen dunklen Mantel, dunkle Schuhen und eine ebenfalls dunkle Wollmütze. Außerdem hatte der Mann einen dunklen Rucksack dabei.

Um 17:30 Uhr beobachtete eine Zeugin, wie ein 48-Jähriger in einem Discounter

die Geldbörse ihres Ehemannes aus dessen Jackentasche zog und in Richtung Kasse

davonging. Nach Aufforderung durch die Zeugen gab der Hamburger die Geldbörse schließlich

zurück.

Die sofort alarmierte Polizei nahm den Dieb vor Ort fest. Nach Feststellung der Personalien kam der Mann wieder frei. Gegen ihn wird jetzt wegen Diebstahls ermittelt. Hinweise zu den anderen Taten unter Telefon 04101/20 20 an die Polizei Pinneberg.

Die Beamten empfehlen, Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper zu tragen. Keinesfalls sollten Geldbörsen oder Handtaschen im Einkaufswagen deponiert werden.