Bewohner überraschen Einbrecher auf frischer Tat

Täter wollen am Wochenende in Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses sowie in ein Einfamilienhaus eindringen, werden aber gestört

Halstenbek/Quickborn. In zwei Fällen haben am Wochenende Hausbewohner Einbrecher überrascht und möglicherweise schlimmeres verhindert. Tatorte waren Halstenbek und Quickborn.

In Halstenbek haben zwei Männer am Sonntagabend versucht, gewaltsam in eine Erdgeschosswohnung einzudringen. Ein Nachbar aus dem Mehrfamilienhaus hörte gegen 18.20 Uhr die lauten Geräusche. Als er nach dem Rechten sah, ergriffen zwei Männer über die Rückseite des Grundstücks die Flucht.

Die Täter waren schlank, dunkel gekleidet und trugen Kapuzen. Mehr ist nicht bekannt.

In Quickborn war am Sonnabendabend ein Einfamilienhaus am Ernst-Barlach-Weg betroffen. Der Einbrecher drang gegen 18 Uhr in die Räumlichkeiten vor, wo er auf eine Bewohnerin stieß. Daraufhin ergriff der Mann, von dem keine genaue Personenschreibung vorliegt, die Flucht. Ob etwas gestohlen wurde, steht noch nicht fest.

Hinweise zu beiden Fällen nehmen die Einbruchsermittler der Kriminalinspektion Pinneberg unter der Telefonnummer 04101/20 20 entgegen.