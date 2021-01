Im Video: Ein neugeborenes Rehkitz – Anfang Januar im Schnee

Kreis Steinburg. Eine Ricke hat im Kreis Steinburg ein Rehkitz zur Welt gebracht – Anfang Januar. Christian Erdmann, Stationsleiter des Wildtier- und Artenschutzzentrums im Klein Offenseth-Sparrieshoop im Kreis Pinneberg, beschäftigt sich seit 30 Jahren mit heimischen Wildtieren. Selbst er ist sehr verwundert: „So etwas ist mir noch nie untergekommen. Normalerweise werden Kitze ab Anfang Mai geboren.“

Im Winter kämen die Tiere wegen des fehlenden Nahrungsangebotes nie zur Welt, „selbst in der älteren Literatur ist das nirgendwo zu finden“, so Erdmann. Aber ein privates Video dokumentiert nun, wie Rehmutter und -kind in einem verschneiten Wäldchen stehen. Wo genau sie sich befinden, wird in Absprache mit dem Besitzer des Grundstücks, auf dem sich die Tiere aufhalten, geheim gehalten.

Schon vergangenes Jahr sehr frühe Geburten

Die Natur scheint sich den immer milderen Wintern anzupassen: „2020 hatten wir bereits Ende März früh gesetzte Kitze gemeldet bekommen. Das war schon extrem früh“, sagt der Leiter der Wildtierstation. Beim Rehwild gibt es die sogenannte Keimruhe. Im Juli ist Paarungszeit. Die befruchtete Eizelle entwickelt sich aber erst ab November, sodass die Kitze zu einer Zeit geboren werden, wenn das Nahrungsangebot besonders gut ist und damit die Chance, dass sie gesund groß werden können, bevor es wieder kälter wird.

Christian Erdmann hat die Wildtierstation in Klein Offenseth-Sparrieshoop aufgebaut und sie gemeinsam mit seiner Frau Katharina vor rund acht Jahren eröffnet. Mittlerweile beschäftigt er sich seit 30 Jahren mit wilden Tieren und pflegt Kontakte zu seinen Kollegen im gesamten Bundesgebiet. Zwischen 1500 und 2000 verletzte oder verwaise Wildtiere werden in der Station versorgt – vom Zaunkönig bis zum Weißstorch, vom Eichhörnchen bis zum Wildschwein. In den letzten Jahren sind vermehrt Exoten wie Schlangen hinzugekommen.