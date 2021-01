Corona-Zahlen im Kreis Pinneberg steigen wieder deutlich

Pinneberg. Kurz vor dem Wochenende sind die Corona-Zahlen im Kreis Pinneberg wieder deutlich gestiegen. Am Freitag meldete das Gesundheitsamt 122 Neuinfektionen – mehr als doppelt so viele wie am Vortag (51). Zudem sind zwei weitere Menschen aus dem Kreis an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben, wie die Verwaltung mitteilt. Insgesamt gab es damit im Kreis bisher 116 Tote der Pandemie.

Die Lage in den Krankenhäusern in Pinneberg und Elmshorn entspannt sich ebenfalls nicht. In den vergangenen 24 Stunden mussten weitere sechs Covid-Patienten stationär aufgenommen werden. An den beiden Vortagen waren es bereits jeweils 13 Menschen. Seit März mussten somit 445 Patienten mit der neuartigen Virusinfektion in ein Krankenhaus.

Inzidenz schnellt wieder nach oben

Die hohe Zahl der Neuinfektionen hat auch die Hoffnung auf einen sinkenden Inzidenzwert im Kreis zerstört. Nachdem sich der Sieben-Tage-Wert am Donnerstag der 100 genähert hatte, schnellte er am Freitag erneut nach oben. Aktuell gibt es 139 Neuinfektionen binnen einer Woche pro 100.000 Einwohner.

Seit Pandemiebeginn haben sich im Kreis Pinneberg 4873 Menschen mit Corona angesteckt. Abzüglich der Todesopfer und der 4059 Genesenen ergibt sich derzeit eine Anzahl von 698 aktiven Fällen.