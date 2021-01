Tafel stellt wegen Corona vorläufig den Betrieb ein

Schenefeld. Die Schenefelder Tafel hat ihren Betrieb aufgrund der hohen Corona-Zahlen vorläufig eingestellt. "Die viel zu hohen Inzidenzwerte zwingen uns jetzt zu einer Neubewertung der Risiken für das Team und die Kunden der Tafel", so der Vorsitzende Mathias Schmitz. Der Vorstand habe daher beschlossen, die Ausgabe von Lebensmitteln für Bedürftige bis mindestens 31. Januar einzustellen.

"Wir sind sehr froh, dass wir in der Coronakrise bisher die Versorgung mit Nahrungsmittel für bedürftige Kunden in Schenefeld und Halstenbek aufrechterhalten konnten", so Schmitz weiter. Das aktuelle Infektionsgeschehen und die Notwendigkeit, Kontakte auf das absolute Minimum zu reduzieren, würden den Verantwortlichen jedoch keine andere Wahl als die vorübergehende Schließung der Tafel lassen.

Bereits im Frühjahr 2020 musste die Schenefelder Tafel wegen Corona schließen. Damals dauerte die Pause drei Wochen, ehe der Betrieb mit einem neuen Hygienekonzept und neuen Helfern wiederaufgenommen werden konnte. Wie lange diesmal die Türen am Osterbrooksweg geschlossen bleiben, steht noch nicht fest. Der Vorstand will am 26. Januar eine Neubewertung der Lage vornehmen und das Ergebnis einen Tag später bekanntgeben. Schmitz: "Wir wissen um die Schwere der Entscheidung für unsere Kunden. Aber das Infektionsgeschehen lässt uns keine andere verantwortbare Wahl."

Die Schenefelder Tafel verfügt etwa 270 regelmäßige Kunden. Etwa 650 Personen sind dort registriert, die Aushabe erfolgt dienstags und donnerstags. Es gibt noch weitere Tafeln im Kreis. In Elmshorn, wo das Christus Zentrum Arche die Ausgabe organisiert, sowie in Wedel läuft der Betrieb laut Homepage der beiden Einrichtungen noch weiter. Die Einrichtungen in Pinneberg und Uetersen sind coronabedingt bis auf weiteres geschlossen.