Junge BMX-Bande terrorisiert zwei Orte im Kreis Pinneberg

Eine BMX-Bande ist für offenbar eine Serie an Sachbeschädigungen in Pinneberg verantwortlich.

Halstenbek/Rellingen. Eingeworfene Scheiben, abgebrochene Mercedes-Sterne und Eierwürfe: Die Polizei hat eine Serie von Sachbeschädigungen in Halstenbek und Rellingen aufgeklärt. Tatverdächtig sind vier Jugendliche im Alter zwischen 14 und 16 Jahren sowie ein Heranwachsender (20). Den jungen Kriminellen – alle aus Rellingen – waren zuvor ihre auffälligen BMX-Räder zum Verhängnis geworden.

Der Bande werden 37 Sachbeschädigungen zwischen dem 9. und dem 16. Oktober zur Last gelegt. Tatorte waren etwa der Hermann-Löns-Weg, der Appelkamp sowie Rechterallee und Pütjenweg. Überwiegend wurden die Außenspiegel von Fahrzeugen abgetreten. Doch auch mehrere eingeworfene Scheiben, das Abbrechen mehrerer Mercedes-Sterne und der Schaden an einem Schaukasten der Halstenbeker Feuerwehr an der Gärtnerstraße sollen auf das Konto der fünf Täter gehen.

Jugendliche BMX-Fahrer sollen Eier gestohlen haben

Ihnen wird zudem vorgeworfen, mehrfach Eier aus einem Selbstbedienungsautomaten gestohlen und diese gegen Wände geschmissen zu haben. Zeugen hatten damals auf die auffälligen BMX-Räder der Täter hingewiesen. Daraufhin hatten Rellinger Polizisten bereits am 14. Oktober 2020 eine Gruppe BMX-Fahrer kontrolliert und deren Personalien aufgenommen.

Weitere Ermittlungen ergaben nun, dass die vier Jugendlichen und der Heranwachsende als Täter in Frage kommen. Gegen sie wird nun wegen Sachbeschädigung und Diebstahls ermittelt.