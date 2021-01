51 neue Corona-Fälle – Inzidenz im Kreis Pinneberg sinkt

Kreis Pinneberg. Nach sehr langer Zeit nähert sich der Inzidenzwert für das Coronavirus im Kreis Pinneberg wieder der Marke von 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche. Am Donnerstag meldete das Gesundheitsamt 334 Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen. Das entspricht einer Inzidenz von 105,7. Tendenz: sinkend.

Weiter teilte die Kreisverwaltung am Donnerstag mit, dass sich in den vergangenen 24 Stunden 51 Kreisbewohner neu mit Corona infiiziert haben. Im Vergleich zum Vortag (68) ist auch diese Tendenz sinkend, wenngleich die täglichen Neuinfektionen immer noch hoch sind.

Pinneberg und Elmshorn mit den meisten Corona-Fällen

Ungebrochen ist zudem die angespannte Lage in den Kliniken des Kreises. Allein am Donnerstag mussten sich weitere 13 Patienten in stationäre Betreuung begeben – wie schon am Vortag. Auch die Zahl der Corona-Toten hat sich erhöht. Ein weiterer Bewohner einer Pflegeeinrichtung ist seiner Covid-19-Erkrankung erlegen.

Seit Pandemiebeginn haben sich bisher 4751 Bewohner des Kreises Pinneberg mit Corona infiziert. 439 von ihnen mussten stationär behandelt werden, 114 sind verstorben. Abzüglich der 3991 Genesenen sind somit 646 Fälle noch aktiv.

Bisher am stärksten betroffen sind die Städte Elmshorn (787 Fälle), Pinneberg (772) und Wedel (638). Auch Quickborn (399), Schenefeld (361) und Halstenbek (299) haben hohe Infektionszahlen.