Pinneberger Sportverein greift nach den Sternen

Pinneberg. Von jetzt an zählt zwei Wochen lang jede Stimme – und wohl nicht nur alle Vereinsmitglieder beim VfL Pinneberg drücken die Daumen für Jana Glindmeyer. Bis zum 16. Januar, 12 Uhr, können Internetnutzer unter https://www.sterne-des-sports.de/abstimmungsseite-publikumspreis-2020/2021 ihr Votum zum Publikumspreis für die „Sterne des Sports 2020“ und eine der drei nominierten Personen(-gruppen) abgeben. Neben der Sportjugend-Vorsitzenden im VfL stehen Rateb Hatahet und Clemens Busse vom PSV Rostock (Mecklenburg-Vorpommern) sowie Frank Holbach, Stefan Weber und Jörg Hupperich vom VfB Tünsdorf 1954 (Saarland) zur Wahl. Die Kandidaten werden an diesem Mittwoch und Donnerstag im ARD-Morgenmagazin (5.30 bis 9 Uhr) vorgestellt.

Im Wettbewerb steht nicht der Sport im Vordergrund

Bei „Sterne des Sports“ werden Vereine vorrangig für ihre Verdienste im sozialen und gesellschaftlichen Bereich gewürdigt. Glindmeyer als Kinderschutzbeauftragte im VfL Pinneberg wird mit der Nominierung für den zusätzlichen Publikumspreis für ihr großes Engagement am Vereinsprojekt „Stopp! Nicht mit mir!“ belohnt. Mit dieser Aktion will der größte Pinneberger Breitensportverein in einem zwölfseitigen Comic (nicht nur) bei Kindern bei Kindern ein Bewusstsein für die Erkennung von und Vorbeugung vor sexuellem oder anderem Missbrauch schaffen.

Die 35-Jährige hat beim VfL gemeinsam mit ihren Stellvertretern Olaf Mai und Meike Dreher sowie Grafikerin Claudia Hartmann immens viel Arbeit in dieses Projekt gesteckt, das im vergangenen Monat nach dem Sieg beim Kreisentscheid nun auch mit dem Gewinn des Landeswettbewerbs von „Sterne des Sports“ belohnt wurde. Anerkennung gab es und reichlich Geld für die Projekt- und Jugendarbeit des Vereins.

Rückblende: Dezember 2020

Strahlende Gesichter bei den frischgebackenen Siegern. Die Siegprämie in Höhe von 2500 Euro war das eine. Das andere war die Anerkennung für den VfL Pinneberg bei der Preisverleihung in den Holstenhallen in Neumünster. Denn es gab einen repräsentativen silbernen Stern für die Pinneberger, die wie alle anderen Vereine mit den harten Zeiten durch Corona zu kämpfen haben.

Könnte dieses Geld des Gewinners auf Landesebene theoretisch auch in die Rettung des VfL Pinneberg in schweren Corona-Zeiten einfließen? „Der VfL Pinneberg muss nicht gerettet werden. Ja, wir haben leider größere Mitgliederverluste wegen der Krise, und die Verwendung des Geldes ist nicht zweckgebunden. Aber wir werden es Eins-zu-eins der Jugendarbeit im Club zugute kommen lassen“, sagte Olaf Mai, Leiter der Hockey-Abteilung und stellvertretender Vorsitzender der VfL-Sportjugend.

Der Wettbewerb ist eine Initiative des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) und der Volksbanken Raiffeisenbanken in Deutschland. Es sollen besondere Projekte der Vereine aus unterschiedlichen Themenfeldern wie etwa Integration und Inklusion, Gleichstellung oder Klima-, Natur- und Umweltschutz gewürdigt werden.

Comics behandeln sexualisierte Gewalt

Bereits auf Kreis-Ebene hatten sich die Pinneberger nach Jury-Entscheid mit ihrem Comic „Stopp! Nicht mit mir!“ zum Thema sexualisierte Gewalt an Kindern und Jugendlichen durchgesetzt und neben einem bronzenen Stern des Sports ebenfalls 2500 Euro gewonnen.

„Das Thema Kinderschutz ist von enormer Bedeutung. Und mir ist es auch wichtig zu betonen, dass es beim VfL keinen Missbrauchsfall gab. Wir wollten mit diesem Comic prophylaktisch agieren und nicht reagieren“, sagte Mai, der bei der Ehrung Jana Glindmeyer vertrat, die kurz zuvor Mutter einer Tochter geworden war.



Im ausfaltbaren Postkartenformat (Leporello) werden auf zwölf Seiten in kindgerechter Sprache mögliche Situationen aus dem Sportalltag geschildert. Die Kinder sollen über ihre Rechte aufgeklärt werden, damit sie sich für mögliche heikle Situationen sensibilisieren und wissen, wie sie bestmöglich handeln sollten.

Bereits im April 2019 war die Idee entstanden. „Da haben wir uns zusammengesetzt. Ursprünglich wollten wir eine Art Pixi-Buch machen. Das Problem war: Sowohl Jana als auch ich können nicht mehr als Strichmännchen zeichnen. Also brauchten wir für die grafische Umsetzung Hilfe“, erzählte Mai, kaufmännischer Angestellter in der Logistik-Branche. Seine Arbeitskollegin Claudia Hartmann zeichnet gern und gut und bot an, sich um die Grafik zu kümmern.

Kern des Projekts ist die Vorbeugung

Neben Mai, Hartmann und Jana Glindmeyer ist auch Meike Dreher (ebenfalls im Vorstand der VfL-Sportjugend) Teil des vierköpfigen Teams, das an dem Projekt beteiligt ist. Letztlich war der Comic kurz vor März fertig. „Der Plan war, ihn direkt den Kindern in die Hand zu drücken, um sofort Rückfragen klären zu können. Wir haben mit den Jugendfußballern angefangen und waren noch bei den Schwimmern. Dann aber kamen wir nicht weiter“, sagte Mai, der zuletzt auch tatkräftigen Anteil am neuen Pinneberger Kunstrasenplatzes hatte. Die Comic-Motive sollen sensibilisieren. Mai: „Es gab bisher keinen Fall im Club. Das Projekt soll prophylaktisch wirken.“



Die Corona-Pandemie veränderte alles. Bereits der Kreis-Entscheid des Wettkampfes, veranstaltet von der VR Bank in Holstein mit ihrer Bürgerstiftung und dem Kreissportverband Pinneberg, fand nur per Video-Livestream statt. Nun in Neumünster verpasste Jana Glindmeyer durch die Geburt ihrer Tochter aus schönstmöglichem Grund die Preisverleihung, die ebenfalls nur einem kleinen Kreis live vor Ort vorbehalten war.

Für den goldenen Stern gibt es 10.000 Euro Preisgeld

Am 18. Januar soll nun der goldene Stern des Sports in Berlin verliehen werden. Der erste Platz ist mit 10.000 Euro dotiert, für den zweiten Rang gibt es 7500 Euro, der drittplatzierte Club erhält für sein Projekt 5000 Euro. Die Auszeichnung der Vereine erfolgt dann durch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.

Bislang hat es aus dem Kreis Pinneberg noch kein Verein seit 2005, als der Kreissportverband Pinneberg erstmals als Ausrichter teilgenommen hat, zu einem Landessieg geschafft. „Wir sind sehr glücklich darüber, dass es jetzt endlich geklappt hat“, sagte der KSV-Geschäftsführer Karsten Tiedemann. Dass es mit einem Thema funktioniert habe, das nicht gerade für Leichtigkeit stehe, sei umso höher einzuschätzen.

In Berlin treten nun alle Landessieger gegeneinander an. Und möglicherweise greift der VfL Pinneberg dann nach zuvor Bronze und Silber nun auch nach dem dritten Stern, einem goldenen...