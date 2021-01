105 neue Corona-Fälle im Kreis Pinneberg – vier weitere Tote

Die Inzidenz steigt wieder. Grund sind offenbar vermehrte positive Tests nach Familienfeiern an den Feiertagen.

Kreis Pinneberg. Trotz Lockdowns ist die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus im Kreis Pinneberg abermals gestiegen. Binnen 24 Stunden sind dem Gesundheitsamt am Dienstag 105 neue Fälle bestätigt worden. Im Vergleich zum Montag, als 35 neue Fälle gemeldet wurden, hat sich die Zahl der Neuinfektionen demnach wieder verdreifacht. Die Behörde geht davon aus, dass viele positive Fälle den zurückliegenden Feiertagen geschuldet sind. "Es sind viele Kontakte von positiv Getesten dabei", sagte Kreissprecherin Silke Linne.

Zudem erlagen am Dienstag nach Angaben der Kreisverwaltung vier weitere Kreisbewohner den Folgen einer Covid-19-Erkrankung. Die Zahl der Corona-Toten stieg damit auf insgesamt 108. In den vergangenen zwei Tagen sind demnach 14 Menschen mit Corona gestorben.

Inzidenz erreicht wieder fast einen Wert von 140

Die hohen Zahlen machen sich auch im aktuellen Inzidenzwert für den Kreis bemerkbar. 440 Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen ließen den Wert auf 139,2 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche steigen. Vom Ziel, die Neuinfektionen unter einen Wert von 50 zu drücken, ist der Kreis demnach weit entfernt.

Die Auslastung der Krankenhäuser ist weiterhin hoch. Allein am Dienstag mussten acht weitere Patienten wegen einer Corona-Infektion in einem Klinikum aufgenommen werden. 413 waren es seit Beginn der Pandemie im März. Momentan sind den Angaben zufolge 652 Menschen aus dem Kreis Pinneberg akut an Covid-19 erkrankt. Insgesamt sind oder waren im Kreis bisher 4632 Menschen infiziert.