Offene Flammen schlagen aus dem Anbau eines Doppelhauses

Drei Feuerwehren eilten am Dienstag zur Brandstelle in Uetersen (Symbolbild).

Uetersen. Nach einem Feuer in einer Doppelhaushälfte in Uetersen ist am Dienstag eine Bewohnerin (60) vorsorglich ins Krankenhaus gekommen. Gegen 13 Uhr hatten Anrufer der Leitstelle offene Flammen gemeldet, die aus dem Anbau der am Ossenpadd gelegenen Doppelhaushälfte schlugen. Sofort wurde die Feuerwehr Uetersen alarmiert, im Einsatzverlauf kamen zur Unterstützung Kräfte aus Neuendeich und Heidgraben dazu.

Insgesamt waren 54 Kräfte vor Ort. "Zu Beginn war unklar, ob sich noch Personen in den Räumen aufhalten", so Feuerwehrsprecher Dennis Renk. Die 60-Jährige hatte das Gebäude bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr selbstständig verlassen können. Sie kam vorsorglich in die Klinik, um eine mögliche Rauchgasvergiftung ausschließen zu können.

Parallel zur Brandbekämpfung, die im Innenangriff erfolgen konnte, durchsuchten mehrere Trupps unter Atemschutz die Haushälfte mehrfach nach einer möglichen weiteren Person. Es wurde aber niemand gefunden. Das offene Feuer konnte schnell gelöscht werden. Die Nachlöscharbeiten dauerten bis 15 Uhr an. Vorsichtshalber wurde auch die Drehleiter in Stellung gebracht und das Dach kontrolliert. Weitere Glutnester wurden hier sowie im Haupthaus nicht gefunden.

Nach Abschluss der Löscharbeiten übernahmen Beamte des Kriminaldauerdienstes die Brandstelle, um die Ursache zu ermitteln und den Schaden abschätzen zu können. "Wir haben dazu die Brandstelle beschlagnahmt", so Polizeisprecher Lars Brockmann. Mit einem Ergebnis sei in einigen Tagen zu rechnen.