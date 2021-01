Einbrecher schlagen in der Nacht zu Montag an der Altonaer Straße zu und ziehen offenbar ohne Beute wieder ab

Einbruch in Bäckerei Täter gehen in Rellingen leer aus

Rellingen. In Rellingen sind Einbrecher nachts in eine Bäckerei eingestiegen. Offenbar hatten es die Täter auf die Einnahmen des Geschäftes an der Altonaer Straße abgesehen. Nach Abendblatt-Informationen befand sich jedoch kein Geld mehr vor Ort, so dass die Ganoven leer ausgingen. Ob etwas anderes entwendet wurde, steht noch nicht fest.

Die Einbrecher waren in der Nacht zu Montag mit brachialer Gewalt in die Bäckerei eingestiegen, die an der Altonaer Straße zwischen den Straßen Finkeneck und Schnelsener Weg liegt. Die Tatzeit liegt zwischen 17 Uhr am Sonntag und 4.10 Uhr am Montagmorgen. Die Kripo sucht Zeugen, die im Tatzeitraum im Umfeld des Geschäftes verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben. Hinweise unter Telefon 04101/20 20.