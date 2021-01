Versuchter Mord: Das sagt der Elmshorner Messerwerfer

Stephan F. soll am 15. Juli am Bahnhof Polizisten mit Wurfmessern attackiert haben. Er räumt die Würfe ein, wollte aber keinen treffen

Itzehoe/Elmshorn. Stephan F. spricht ruhig, wählt seine Worte mit Bedacht. Was er schildert, stimmt so gar nicht mit der Anklage der Staatsanwaltschaft überein. Die wirft dem Elmshorner vor, am Abend des 15. Juli 2020 am Bahnhof seiner Heimatstadt zwei Wurfmesser gezielt auf Polizeibeamte geworfen zu haben. Weil die Messer die beiden Beamten knapp verfehlten, lautet die Anklage vor der Schwurgerichtskammer des Landgerichts Itzehoe auf versuchten Mord.

Am Montag ist der zweite Prozesstag und der Angeklagte hat das Wort. Der nimmt ausführlich zu den Vorwürfen Stellung, räumt auch die Messerwürfe ein. "Das geschah aus Wut, aus Frustration." Er habe jedoch niemanden verletzen wollen und in eine Richtung gezielt, in der sich keine Personen befunden hätten. "Die Polizisten habe ich nicht gesehen."

Der 35-Jährige räumt auf Nachfrage ein, zur Tatzeit Medikamente genommen zu haben. Gegen seine Schlafstörungen - und gegen paranoide Schizophrenie. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Elmshorner am Tattag aufgrund seiner Erkrankung im Zustand der Schuldunfähigkeit gehandelt hat. Sie strebt die Unterbringung des Mannes in einer geschlossenen Psychiatrie an, wo sich Stephan F. bereits übergangsweise befindet.

Vor Gericht hinterlässt der Elmshorner den Eindruck eines relativ normalen Menschen. Seine Handlungen an eben diesem 15. Juli stehen jedoch im Widerspruch dazu. So räumt Stephan F. ein, etwa 90 Minuten vor dem Vorfall am Bahnhof seine über ihm wohnenden Nachbarn aufgesucht zu haben. "In dem Haus, indem ich wohne, ist es sehr hellhörig, ich wurde durch ständigen Lärm belästigt und habe um Ruhe gebeten." Um der Bitte mehr Nachdruck zu verleihen, sei er eine Viertelstunde später dort noch einmal erschienen - obenrum unbekleidet und mit einer Wurfaxt bewaffnet. "Ich habe dann einen blöden Spruch abgelassen, der mir heute Leid tut, und mit der Axt hinter dem Rücken ausgeholt." Der Spruch, auch das gab der 35-Jährige zu, lautete "Erst kommt der Schnitt, dann kommt das Blut".

"Das wirkte ziemlich bedrohlich", so Bewohnerin Sofie W. (23). Sie beteuerte ebenso wie ihr Freund Paul K. (24), gar nicht laut gewesen zu sein. "Wir waren am Kochen". Stephan F. habe aggressiv, nicht ganz nüchtern und nicht ganz bei sich gewirkt. "Er hatte weit aufgerissene Augen und hat mich verworrene Dinge gefragt", berichtete Paul K.. So habe der 35-Jährige wissen wollen, ob sie ihm den Strom klauen und ihn dauernd bei der Polizei anschwärzen würden. Zudem habe ihn Stephan F. aufgrund seiner kurz geschorenen Haare als Nazi und Volksdeutscher betitelt. Paul K.: "Die Situation wirkte beängstigend, weil ich nicht einschätzen konnte, ob er gleich mit der Axt auf mich losgeht."

Das tat der 35-Jährige nicht. Er kehrte laut eigener Aussage in seine Wohnung zurück, packte zwei Wurfäxte und drei Wurfmesser ("Die habe ich alle bei Amazon bestellt") ein und verließ das Haus. Er habe nochmals Bier kaufen wollen, weil er länger aufbleiben wollte. "Ich war zur Tatzeit arbeitslos, sollte aber am nächsten Abend zur Nachtschicht in einer Confiserie antreten, wollte mich an den Rhythmus gewöhnen." Auf dem Weg zur Tankstelle hätte er den Bahnhofstunnel durchqueren müssen. "Der war jedoch von Polizisten abgesperrt. Ich wusste damals nicht, dass es um eine Bombendrohung geht."

Er sei dann auf den Bahnsteig der Gleise 2 und 3 abgeleitet worden und habe sich dort spontan zum Messerwurf entschlossen. "Ich hatte vorher noch nie ein Wurfmesser eingesetzt." Ursprünglich habe er das in seiner Wohnung machen wollen. "Ich wollte zwei OSB-Platten mit einem Scharnier verbinden und da eine Korkplatte vorsetzen, das war aber noch nicht fertig." Er habe vom Bahnsteig aus in Richtung einer Bushaltestelle gezielt. "Da haben sich keine Menschen aufgehalten, das war ja abgesperrt." Ein Stück weiter rechts habe er zwei, drei Menschen gesehen.

Das Messer sei jedoch beim Wurf abgerutscht, gegen die Wand der Radstation geprallt und in die Unterführung gefallen. "Ich habe es klirren gehört." Er habe dann versucht, es beim zweiten Wurf besser zu machen. "Eine Reaktion habe ich nicht mitbekommen. Ich bin dann trotzdem prophylaktisch abgehauen." Stephan F. lief über die Gleise zu Bahnsteig 1, zerstörte nebenbei mit der Axt noch einen Funksender der Bahn und lief dann zu seiner Wohnung - verfolgt in sicherem Abstand von drei Jugendlichen und der Polizei. "Ich habe dann in der Wohnung die Wurfäxte und das Messer abgelegt und bin rausgegangen, um mich zu stellen."

Die drei Berufsrichter und die beiden Schöffen ließen sich von Stephan F. an Hand von Fotos zeigen, wo er bei den Messerwürfen gestanden haben will. Bisher waren die Ermittler davon ausgegangen, dass der Werfer nicht auf dem Bahnsteig, sondern oberhalb des Bahnhofstunnels gestanden hat und von dort aus gezielt geworfen hat. Ein gezielter Wurf auf die Polizeibeamten ist vom Bahnsteig aus nicht möglich.

Im Lauf seiner Vernehmung räumte Stephan F. noch einen weiteren Anklagepunkt ein und gab zu, am 26. April gegen 23 Uhr an der Danziger Straße in Ellerbek drei Gullydeckel ausgehoben und auf die Straße geworfen zu haben. Warum er das gemacht habe, wisse er nicht, so der Angeklagte. Es sei jedoch nichts passiert. Einen Gullydeckel habe er selber wieder eingesetzt, bei den anderen hätten dies Jugendliche übernommen.

Wie es um die geistige Gesundheit des 35-Jährigen zum Zeitpunkt der Vorwürfe stand, muss die Psychiaterin Mariana Wahdany im Verfahren beurteilen. Weitere drei Prozesstage sind Ende Januar angesetzt.