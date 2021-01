Zehn neue Corona-Tote im Kreis Pinneberg - Inzidenz sinkt

Auch die Zahl der Neuinfektionen ist weiter hoch. Die Ausbrüche in den Pflegeheimen fordern nun viele Opfer.

Kreis Pinneberg. Die Zahl der Corona-Toten im Kreis Pinneberg ist am Montag deutlich gestiegen. Wie die Kreisverwaltung mitteilte, sind zehn Menschen in den vergangenen 24 Stunden an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben - sieben von ihnen stammen aus Alten- oder Pflegeheimen. Die Gesamtzahl der Toten seit Pandemiebeginn erhöhte sich damit auf 104.

Wie das Gesundheitsamt weiter mitteilte, wurden am Montag 35 Neuinfektionen im Kreis bestätigt. Seit März stieg die Zahl aller Infizierten damit auf 4527. Demgegenüber stehen bisher 3819 Genesene. 604 Fälle gelten im Kreis Pinneberg als aktiv.

Während sich vier weitere Covid-Patienten am Montag in ein Krankenhaus begeben mussten (insgesamt 405), sank die Sieben-Tage-Inzidenz im Vergleich zum Vortag leicht. Sie beträgt nun 129,8. Am Sonntag hatte der wert bei 131,4 gelegen.