Zeuge hält Täter bis zum Eintreffen der Polizei fest

Zwei junge Männer hatten in der Nacht zu Sonntag versucht, in ein Elmshorner Lebensmittelgeschäft einzusteigen

Elmshorn. Nach einem gescheiterten Einbruch in ein Lebensmittelgeschäft in Elmshorn hat die Polizei einen der beiden Täter festnehmen können. Es handelt sich um einen 18 Jahre alten Mann aus Heide. Die Festnahme ist einem Zeugen zu verdanken, der die Einbrecher beobachtete und einen der Täter bis zum Eintreffen der Polizei festhalten konnte. Dem Komplizen gelang die Flucht.

Der Zeuge hatte die Täter gegen 0.45 Uhr in der Nacht zu Sonntag dabei beobachtet, wie sie gewaltsam in das zwischen Fröbel- und Plinkstraße gelegene Lebensmittelgeschäft einzudringen versuchten. Als der Passant eingriff, flüchteten die beiden Täter in Richtung der an der Fröbelstraße gelegenen Sporthalle. Der Zeuge setzte nach und griff sich einen der jungen Männer.

Die wenig später eintreffenden Beamten stellten in der Nähe des Tatortes diverse Beweismittel sicher. Der festgenommene 18-Jährige kam nach der Vernehmung wieder frei. Bei seinem Komplizen könnte es sich um einen Elmshorner (19) handeln. Die weiteren Ermittlungen hat die Ermittlungsgruppe Jugend der Kripo Elmshorn übernommen. Hinweise unter Telefon 04121/8030.