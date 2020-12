Böller: Pyrotechniker befürchtet mehr schwere Verletzungen

Quickborn. Benjamin Hoop hat - im übertragenen Sinne - die Lunte früh angesteckt, doch die Lichterkaskaden zünden nicht. Der 37 Jahre alte Pyrotechniker aus Quickborn hat sein Lager gut gefüllt, verkaufen darf er nichts. Kein Feuerwerk zum Jahreswechsel, der Himmel bleibt dunkel. Für Hoop ein herber finanzieller Verlust. Er bleibt auf seinen Raketen sitzen.

Anfang November, als Deutschland in den Lockdown light ging, hatten er und die Kollegen aus der Feuerwerksbranche schon so eine dunkle Vorahnung. Ob es vorstellbar wäre, dass der freie Verkauf von Raketen und Co in diesem Jahr nicht möglich sein werde? Auf politischer Ebene sei versichert worden, dass es dazu nicht kommen werde, sagt Hoop. Die Händler waren beruhigt und kauften ein.

Böllerverbot: Verärgert über den "Zick-Zack-Kurs"

Und dann ist doch alles ganz anders gekommen. „Mich stört dieser Zick-Zack-Kurs. Wenn jetzt gleichzeitig finanzielle Hilfen in Aussicht gestellt worden wären, wäre das Ganze nicht ganz so wild. So aber ist das ein riesiger Verlust“, sagt Hoop, dessen erfolgreiche Prüfung zum staatlich anerkannten Pyrotechniker 2021 genau 15 Jahre alt ist. Seine Firma Hoops Pyrotechnik rechnet mit bis zu 100.000 Euro Verlust allein durch das Verkaufsverbot. Etwa 85 Prozent seiner Kunden hätten ihm immerhin zugesichert, die eingelagerte Ware einfach ein Jahr später abzuholen. Die Einnahmen für die von ihnen vorbestellte und bezahlte Ware bleibt damit im Unternehmen, doch das Geld fehlt dann eben 2021. Der Großteil der restlichen Kunden habe zumindest sein Entgegenkommen signalisiert und möchte das Geld erst zurückhaben, wenn die Politik der Branche vielleicht doch noch finanziell unter die Arme greift.

„Das ganze Jahr 2020 war aus Unternehmersicht eine Vollkatastrophe. Es gab seit Ende März keine Großfeuerwerke. Die meisten Hochzeiten mit einem schönen Feuerwerk sind zwischen April und dem Herbst. Das waren ebenfalls Einnahmen, die mir weggebrochen sind“, sagt Hoop, während sein Blick durch den vollen Lagerraum schweift. Die Tage bis zum Jahreswechsel kann er noch Artikel an Personen verkaufen, die Erlaubnisscheine nach Paragraf 7 oder 27 des Sprengstoffgesetzes vorlegen können. Die "Siebener" dürfen Feuerwerk zwar kaufen, bräuchten zum Abbrennen aber jemanden aus der "27er-Sektion". Der darf nämlich nicht nur kaufen, sondern auch den Himmel zum Leuchten und Glitzern bringen.

In Sorge vor Verletzungen durch illegale Böller

„Aus meiner Sicht hätte ja von mir aus sogar der Ladenverkauf gestoppt werden können, aber dafür der Online-Handel nicht. Oder die Leute holen zu einem festen Termin ihre im Internet gekauften Artikel vor Ort ab“, sagt Benjamin Hoop. Er hat einen festen Job in der Chemiebranche, die Firma stellt unter anderem Bühnenfeuerwerk und Kunstblut für Theater her. Aber auch dort ist Kurzarbeit angesagt.

Hoop hält das Verkaufsverbot für legales, geprüftes Feuerwerk für einen schweren Fehler. Er befürchtet, dass die Zahl der durch Knallkörper schwer oder tödlich Verletzten sich im Corona-Jahr eher noch erhöhen werde. „Im Fernsehen gab es Berichte, dass sich Deutsche in Tschechien und Polen mit hier illegalem Feuerwerk eingedeckt haben. Die Sprengkraft solcher Artikel ist viel höher“, sagt Hoop. Da komme es schnell zu schweren Verletzungen.

Die Hersteller verdienen mit dem Verkauf von Silvesterfeuerwerk eigentlich ganz ordentlich: Im Verband der pyrotechnischen Industrie (VPI) lag der Umsatz 2019 bei 122 Millionen Euro – in den drei Verkaufstagen nach Weihnachten. Die großen deutschen Hersteller wie Nico, Weco oder Comet werden von der Krise hart getroffen, die Händler noch mehr. „Es könnte sein, dass 50 Prozent der kleineren Firmen nicht überleben werden. Die Gewinnmarge ist beim Handel mit Feuerwerk nicht wirklich groß", sagt der Quickborner. "Nun wird die Ware eben eingelagert. Sie hat zum Glück kein Verfallsdatum.“ Der teuerste Artikel im Sortiment des gelernten Heizungsbauers ist eine Batterie, die 350 Euro kostet, dafür aber immerhin 232 Schuss abfeuert.

Abbrennen: in Schleswig-Holstein erlaubt, in Hamburg verboten

Die meisten Klagen gegen Verbote an Silvester sind bisher von den Gerichten abgewiesen worden. Ein Flickenteppich, was erlaubt ist und was nicht, ist entstanden. In Bezug auf das Abbrennen der Restbestände aus den Vorjahren gibt es unterschiedliche Regelungen in den Bundesländern. Nur das Kinderfeuerwerk ist überall erlaubt. In Schleswig-Holstein darf generell geknallt werden, in Hamburg darf niemand mit Feuerwerk hantieren. „Dass in bestimmten Bereichen wie zum Beispiel Innenstädten die Böllerei verboten wird, um Menschenansammlungen zu vermeiden, kann ich ja noch nachvollziehen, aber dass es komplette Abbrennverbote in Bundesländern auf dem eigenen Grundstück gibt, ist nach meinem Verständnis rechtswidrig und grenzt an Willkür“, sagt er. Das ärgert ihn.

Er selbst verzichtet nicht auf sein privates Feuerwerk. Die Nachbarn haben dann von ihren Grundstücken aus ordentlich was zum Staunen, wenn Benjamin Hoop die Lunte zündet - und der Himmel voller Lichterkaskaden ist.