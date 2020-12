Hetlingen ist es am Dienstagmorgen von einer heftigen Explosion erschüttert worden. Eine Zeugin hat beobachtet, wie es dazu kam.

Möglicherweise mit einem illegalen Böller (Symbolbild) haben Unbekannte in Hetlingen einen Briefkasten in die Luft gejagt.

Kreis Pinneberg Unbekannte sprengen Briefkasten in die Luft

Hetlingen. Mit einem Schlag war Hetlingen (Kreis Pinneberg) wach. Noch unbekannte Täter haben am Dienstagmorgen um 4.15 Uhr den Briefkasten an der Hauptstraße, Höhe Marschtreff, im wörtlichen Sinn in die Luft gesprengt.

Eine Zeugin beobachtete ein Auto ihr unbekannten Fabrikats, das vor dem Briefkasten anhielt, mit laufendem Motor. Eine Person stieg aus, warf einen Gegenstand - möglicherweise einen illegalen Böller - in den gelben Kasten, eilte zum Wagen zurück, der dann mit aufheulendem Motor Richtung Holm davonraste.

Briefkasten flog über die ganze Straße

Augenblicke später kam es zu einer derart heftigen Explosion, dass das Gehäuse des Briefkastens auf der gegenüberliegenden Straßenseite landete. Die im Kasten befindliche Post wurde über eine weite Fläche verteilt und musste mühsam eingesammelt werden.

Die Polizei Holm ermittelt wegen des Verdachts der Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion. Mögliche Zeugen werden gebeten, ihre Beobachtungen unter Telefon 04103/2165 mitzuteilen.