Drei weitere Corona-Tote - jetzt zur Impfung anmelden

Fast jeder achte Infizierte wird in Klinik behandelt. 40 Neuinfektionen am Montag. Feuerwerk zu Silvester grundsätzlich erlaubt.

Kreis Pinneberg. Drei weitere Menschen im Kreis Pinneberg sind nach Angaben des Gesundheitsamts an einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Bei den sieben Corona-Toten allein seit Heiligabend handelt es sich der Behörde zufolge um zwei Frauen im Alter von 72 und 79 Jahren in einer Pflegeeinrichtung und fünf Männer im Alter von 79 bis 94 Jahren. Drei von ihnen starben im privaten Umfeld, zwei in einer Pflegeeinrichtung. Damit sind seit März 79 Menschen im Kreis Pinneberg der Pandemie zum Opfer gefallen.

Die Zahl der Covid-19-Patienten, die stationär behandelt werden müssen, hat sich am Montag um fünf auf jetzt 84 erhöht. Weil nach den Feiertagen besonders viele Infizierte als genesen eingestuft worden sind, ist die Zahl der aktiven Fälle um 260 auf 651 stark gesunken. Im Umkehrschluss heißt das: Beinahe jeder achte von ihnen bedarf zurzeit einer Behandlung im Krankenhaus.

Impftermine werden ab sofort vergeben

Die Zahl der am Montag gemeldeten Neuinfektionen liegt mit 40 etwas über der sieben Tage zuvor, der Inzidenzwert steigt leicht von 139,2 auf 144,0.

Von Dienstag an können sich Berechtigte auch für einen Termin in den ersten 15 Impfzentren im Land anmelden. Auch in Prisdorf im Gewerbegebiet Peiner Hag beginnt die stationäre Immunisierungsaktion am Montag, 4. Januar. Berechtigt sind momentan alle über 80-Jährigen, das Personal von Alten und Pflegeheimen sowie in der Pflege tätige Beschäftigte, die viel Kontakt zu Corona-Risikopatienten haben. Termine werden unter der Telefonnummer 116 117 und online unter www.impfen-sh.de vergeben.

Kein striktes Böllerverbot im Kreis Pinneberg

Unterdessen hat der Kreis Pinneberg beschlossen, keine über die ohnehin schon bestehenden Regelungen hinausgehenden Verbote zu Silvester auszusprechen. Das hätte vor allem ein Feuerwerksverbot in einzelnen Orten oder an bestimmten Plätzen betreffen können. „Wir gehen davon aus, dass die bestehenden Regelungen ausreichen, und appellieren an die Vernunft der Menschen im Kreis Pinneberg“, sagt Landrat Oliver Stolz. So ist der Verkauf von Silvesterknallern und Raketen, die sonst in den Tagen vor dem Jahreswechsel im Handel erhältlich sind, in diesem Jahr verboten. Untersagt sind auch der Ausschank und das Trinken von Alkohol in der Öffentlichkeit sowie generell Veranstaltungen jeglicher Art.

Einander treffen dürfen lediglich Personen desselben Haushaltes unabhängig von der Personenzahl oder höchstens fünf Personen aus zwei Haushalten. Kinder bis 14 werden nicht mitgezählt.

Der scheidende Landrat Stolz appelliert an die Bevölkerung: „Auch, wenn wir alle lieber feiern und beisammen sein würden, so bitte ich Sie, in diesem Jahr insbesondere die ansonsten mit Silvester verbundenen Treffen mit Nachbarn, Freunden und Bekannten auf Straßen und Plätzen und auch zu Hause einzuschränken.“ Mit den Feiern zum Jahreswechsel gingen viele Personenkontakte einher, die die Infektionswahrscheinlichkeit erhöhten. Das gelte es unbedingt zu vermeiden, damit die Bürger eine weitere Ausbreitung des Coronavirus' nicht noch „anfeuerten“. Stolz: „Seien Sie vernünftig, damit wir uns alle auf eine Entspannung der Lage im Jahr 2021 freuen können.“