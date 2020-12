Kreis Pinneberg Wegen Corona: Das Knopf in Ellerhoop schließt für immer

Ellerhoop. Der Kreis Pinneberg ist um eine Kultureinrichtung ärmer. Die beliebte Eventlocation Das Knopf in Ellerhoop muss zum Jahreswechsel für immer schließen. Die Eigentümer sind durch die Pandemie und ihre Folgen unverschuldet in finanzielle Not geraten. "Wir sind gezwungen, das Haus und das Inventar zu verkaufen", sagt Tania Jagla. "Der zweite Lockdown und die weiterhin unsicheren Aussichten lassen uns die Notbremse ziehen."

Dabei sah es im Sommer noch so aus, als würde Das Knopf die Corona-Krise meistern. Livemusik, Theaterabende, Konfirmationen, Yoga- und Tanzkurse mussten in Zeiten von Abstandsregelungen und Kontaktbeschränkungen zwar abgesagt werden. Aber mit insgesamt 13 Open-Air-Konzerten und einem ausgeklügelten Konzept mit abgeteilten Parzellen auf einem angrenzenden Sportplatz retteten die Veranstalter sich bis in den Herbst. Zum großen Sommerfest kamen 300 Besucher. Dann kam im November ein weiterer Lockdown.

Um jeden Euro gerungen - es hat nichts genützt

"Wir haben durch die Unterstützung befreundeter Künstler, Theatergruppen und unserer Gäste um jeden Euro gerungen", sagt die 49-Jährige. "Leider müssen wir nun aber feststellen, dass es für das kommende Jahr nicht ausreichen wird." Sie sei unglaublich traurig. Und gleichzeitig dankbar für fast fünf tolle Jahre.

Die gelernte Bürokauffrau hatte für den Traum, eine Eventlocation zu eröffnen, ihre Anstellung als Marktleiterin bei in einem Baumarkt gekündigt. Gemeinsam mit ihrem Mann Sven Jagla, der als Hobby mit einer Band auf Feiern auftritt, begann sie 2015 auf dem eigenen Grundstück mit dem Bau für Das Knopf, das im Mai 2016 eröffnete. Ihr Ziel: allen Generationen einen Treffpunkt zu schaffen, um „die Leute regelrecht vom Sofa zu locken. Und das in Ellerhoop, für Ellerhoop.“

Laienspieler und Tanzschule nutzten Das Knopf

Auf der drei mal sechs Meter großen Bühne präsentierten sie seither in Ellerhoop ein buntes Programm, das bei einem breiten Publikum großen Zuspruch fand. Von der kubanischen Band bis zur Comedy-Show, von der Lesung über den Kinoabend bis hin zum plattdeutschen Theater oder einem Pub-Quiz boten sie hier so ziemlich alles. Privatpersonen konnten die Räumlichkeit für Konfirmationen, Hochzeiten oder Geburtstagsfeiern mieten. Das Team vom Knopf bot Gruppen auch Frühstück oder geselliges Kaffeetrinken mit Kuchen an.

Die Laienspielgruppe Ellerhoop, in der Tania Jagla als Laiendarstellerin selbst mitwirkte, fand im Knopf ein neues Zuhause, und die Tanzschule Cubatala mietete die Räumlichkeiten für Salsa-Kurse. Nach der Schließung einiger Restaurants im Umland fanden auch viele Sitzungen im Knopf statt.

Vielleicht machen die Jaglas als Veranstalter weiter

Für Tania Jagla war es ein Ort zum Glücklichsein. Nun ist ihr Traum geplatzt. "Wir haben keine Corona-Hilfen erhalten, weil wir nur 40 Prozent unseres Lebensunterhaltes aus den Einnahmen im Knopf bestritten haben." Staatliche Hilfen werden ab 51 Prozent bewilligt. Ihr Mann ist weiterhin fest angestellt gewesen. Irgendwann hatten sie ausschließlich von ihrer Eventlocation leben wollen, so der Plan. Nun muss Sven Jagla die Familie erst einmal allein ernähren.

Doch Tania Jagla gibt nicht auf. "Wir werden eventuell als Veranstalter weitermachen", sagt die Mutter zweier Söhne. Es gebe bereits Gespräche mit der Gemeinde und den Baumschulen. Einen ersten Auftrag hat sie auch schon. Sie soll für ein Unternehmen ein Wiedereröffnungsfest organisieren.

Die Räume im Das Knopf zu vermieten kommt für Jagla nicht infrage. Zum einen hatte ein Makler ihr schon bestätigt, das es in diesen Zeiten sehr schwierig werden dürfte, einen Mieter zu finden, der dort ein Gewerbe betreiben möchte. Das Haus ist nicht als Wohnraum geeignet. Zum anderen braucht Jagla, die gleich neben dem Knopf wohnt, einen klaren Schnitt. "Das muss sein, auch für meine Seele und Psyche", sagt sie. Zu eng seien sie und ihre Familie mit dem Knopf verbunden. So hatte Tania Jagla vor, im Januar dort ihren 50. Geburtstag zu feiern und im September ihre Silberne Hochzeit. Am 1. Mai wäre Das Knopf zudem fünf Jahre alt geworden...