Die Feiertage der Kriminellen

Kreis Pinneberg. Rund um die Weihnachtsfeiertage haben Kriminelle im Kreis Pinneberg etliche Straftaten verübt. Die Polizei nahm einen Mann fest. Der 20-Jährige hatte am Morgen des ersten Weihnachtsfeiertages versucht, in Quickborn auf einem Anwohnerparkplatz an der Ginstertwiete einen Audi aufzubrechen. Zeugen sprachen den Mann an, er lief weg - direkt in die Arme zwischenzeitlich alarmierter Polizisten. Sie nahmen ihn an der Theodor-Storm-Straße vorläufig fest.

Drei Räuber haben einem 26-Jährigen am Abend des zweiten Weihnachtsfeiertags in Pinneberg das Smartphone abgenommen. Der Mann war vom Bahnhof über die Rockvillestraße in Richtung des Stadtwaldes Fahlt unterwegs, als zunächst ein Unbekannter an ihr herantrat und nach dem Telefon griff. Als der 26-Jährige es sich zurücknahm, kamen zwei weitere Männer hinzu und bedrohten ihn. Er lief weg. Der erste Täter soll circa 1,80 Meter groß sein und dunkle Augen sowie dunkle Haare haben. Die beiden weiteren Tatverdächtigen sind nach Angaben des Opfers etwas kleiner. Die Kriminalpolizei Pinneberg bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 04101/2020.

Fünf Anzeigen auf einmal

Ein 21-Jähriger hat sich mittags am ersten Weihnachtstag auf dem Elmshorner Bahnhof gründlich danebenbenommen. Für die Bundespolizei ist er schon ein "alter Bekannter". Zwei Beamte wiesen ihn auf sein bestehendes Haus- und Beförderungsverbot hin. 15 Minuten später war er trotzdem wieder da, verhielt sich unkooperativ und aggressiv und war auch nicht bereit, einen Mund-Nasen-Schutz aufzusetzen. Als die Polizisten ihn mit zur Wache nehmen wollten, schlug und trat er um sich. Gefesselt kam er schließlich doch mit zur Wache. Die Anzeige, die die Beamten dort schreiben mussten, ist lang: Hausfriedensbruch, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung, Körperverletzung und Verstoß gegen die Allgemeinverfügungen zum Tragen des Mund-Nasen-Schutzes.

Am Sonntagabend schließlich stoppte eine Polizeistreife auf der Hamburgerstraße in Elmshorn den Mercedes eines 42 Jahre alten Torneschers. Der Mann hatte keinen Führerschein und stand unter Drogeneinfluss.

Polizei sucht Paketdieb-Opfer

Bereits in den frühen Morgenstunden des 24. Dezember ist der Polizei in Elmshorn ein mutmaßlicher Paketdieb ins Netz gegangen. Schon in den frühen Abendstunden des Vortages war es an der Straße Am Erlengrund zu Diebstählen aus Briefkästen eines Mehrfamilienhauses gekommen. Heiligabend um 02.16 Uhr meldete eine Zeugin aus dem Mildred-Scheel-Weg dann eine verdächtige Person, die das Grundstück eines Einfamilienhauses betreten hatte. Eine Streife des Polizeireviers Elmshorn stoppte kurz darauf die beschriebene Person (26) und zwei Begleiter in der Högertwiete. Die Beamten entdeckten bei dem Elmshorner ein nicht an ihn adressiertes Päckchen. Der Mann räumte daraufhin den Diebstahl des Päckchens in der Straße Bi de Schünkoppel ein. Das Polizeirevier Elmshorn sucht vor diesem Hintergrund weitere mögliche Geschädigte von Diebstählen aus Brief- beziehungsweise Paketkästen und bittet um Kontaktaufnahme unter Telefon 04121/8030.

Unterdessen ist es in den zurückliegenden Tagen auch zu mehreren Einbrüchen und Einbruchsversuchen gekommen. In Quickborn drangen Täter am 25. Dezember in eine Doppelhaushälfte an der Friedlandstraße ein, in Klein Nordende bereits am 22. oder 23. Dezember in ein Einfamilienhaus am Heidgrabener Weg. An der Bahnhofstraße in Quickborn und am Moordamm in Ellerbek blieb es am Tag vor Weihnachten bei Versuchen. Die Polizei sucht Zeugen unter Telefon 04101/2020.