Sturm löst Verkleidung von Hochhausfassade

Einsatz für die Feuerwehr in Pinneberg-Thesdorf: Zwei Fassadenplatten waren aus dem fünften Stock in die Tiefe gestürzt.

Pinneberg. Während des Sturms "Hermine" haben sich am Sonntagabend an einem der Hochhäuser am Pinneberger S-Bahnhof Thesdorf Fassadenplatten gelöst. Sie stürzten in die Tiefe. Ein Anwohner rief um 18.16 Uhr bei der Feuerwehr in Pinneberg an und schilderte seine Beobachtung.

Der Wachhabende ließ daraufhin durch die Leitstelle Kräfte alarmieren. Feuerwehrleute vom Standort Waldenau rückten mit zwei Löschgruppenfahrzeugen aus, von der Hauptwache an der Friedrich-Ebert-Straße kam die Drehleiter hinzu.

Die Helfer stellten fest, dass sich an dem Haus an der Diesterwegstraße zwei Fassadenteile in Höhe des fünften Obergeschosses gelöst hatten. Im Korb der Drehleiter fuhren sie zu der beschädigten Stelle hin aus und kontrollierten die angrenzenden Fassadenplatten. Alle waren fest.

Bereits am Morgen musste die Feuerwehr zu einem Einsatz am Rehmen ausrücken. Zwei Bäume drohten umzufallen und eine Garage sowie einen Hühnerkäfig unter sich zu begraben. Vor Ort wurde deutlich, dass die beiden Bäume nur noch durch Efeu und anderes Gestrüpp gehalten worden. Die Profis vom Technischen Hilfswerk unterstützten dabei, sie zu fällen.