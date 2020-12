Das Wunder von Weihnachten

Elmshorn. Es klingt nach einem Weihnachtsfest wie aus dem Bilderbuch. „Vormittags am Heiligabend werden wir den Weihnachtsbaum schmücken, den wir abends zuvor aufgestellt haben. Dann essen wir gemeinsam zu Mittag eine Linsensuppe.“ Jens Haverland, der Ökumenepastor für den Evangelisch-Lutherischen Kirchenkreis Rantzau-Münsterdorf, ist schon seit einigen Tagen bei seinen Eltern zu Hause in Brunsholm. Er hat eine genaue Vorstellung davon, wie Weihnachten für seine Mutter Anne (73), Vater Christoph (74) und seinen dann zum Fest angereisten Bruder Björn (40) weitergehen wird. „Abends werden wir zusammensitzen und im kleinen Kreis singen. Aber nicht an einer Festtafel, sondern rund um die Pyramide, die hier auf dem Tisch steht. Dann wird sicherlich auch die Weihnachtsgeschichte vorgelesen und auch noch eine andere Geschichte, und wir singen die klassischen Weihnachtslieder aus dem Gesangbuch.“

Eine große Bescherung soll es nicht geben. „Wir werden viel Post lesen, uns gegenseitig vorlesen. Es war schon immer so bei uns, dass sämtliche Weihnachtspost erst Heiligabend geöffnet wurde, und auch ich habe meine sämtlichen Briefe und Karten mitgebracht. Bei so manchem Brief werden wir uns bestimmt auch Geschichten erzählen oder überlegen, wann man einander das letzte Mal gesehen hat“, berichtet der 38 Jahre alte Seelsorger aus Elmshorn und trauert einem vorweihnachtlichen Geschenke-Einkaufsstress kein bisschen hinterher. „Jetzt in die Läden zu gehen, wo man doch versuchen soll, wegen Corona möglichst wenig Kontakt zu haben, das wollen wir alle nicht und werden eher wenig Geschenke austauschen. Wir werden uns einfach daran freuen, dass wir noch zusammensitzen können.“

Worte, die einfach gesagt klingen. Doch für Familie Haverland sind sie von einer Tragweite, die niemand Außenstehendes erahnen kann. „Genau genommen hatten wir uns zu Beginn dieses Jahres von meiner Mutter verabschiedet“, sagt Haverland mit nachdenklicher Stimme. „Dass wir Weihnachten weiterhin gemeinsam verbringen würden, das war zu dem Zeitpunkt wirklich nicht absehbar.“ Es ist das Wunder von Weihnachten.

Mit einem vermeintlichen Insektenstich beginnt ein Drama

Rückblende. Anfang 2017. Anne Haverland bemerkt bei sich im Gesicht eine kleine Stelle. Wie ein kleiner Insektenstich fühlt sich der Fleck an, aber doch anders. Die ehemalige Sonderschullehrerin will der Sache auf den Grund gehen und lässt den „Stich“ beim Hautarzt überprüfen. Die Diagnose trifft die ganze Familie wie ein Donnerschlag. Krebs. Und dazu auch noch eine aggressive Form.

Es muss schnell gehandelt werden. „Als die Diagnose kam, war das ein Schockmoment, ein ziemlicher Hammer insbesondere für meinen Vater, der als Allgemeinmediziner genau weiß, was da alles hinter steckt“, erinnert sich Jens Haverland. „Der Tumor konnte im Uni-Klinikum Kiel sehr umfangreich operiert werden. Man hat einen Winkel in die Wange geschnitten, alles verdächtige Gewebe entfernt und dann wieder zusammengezogen.“ Einer der vielen Momente, in denen Mutter Anne in den folgenden vier Jahren ihren Sinn für Humor beweist, wenn es auch manchmal Galgenhumor ist. „Naja, manche Leute müssen fürs Lifting extra bezahlen, bei mir ist das nun inklusive“, sagt die Mutter zu ihrem Sohn.

Operateure haben großartige Arbeit geleistet

„Die Operateure haben damals großartige Arbeit geleistet. Auch hinterher, als sie nochmal relativ intensiv zum Hals hin bis zum nächsten Lymphknoten geschnitten haben“, berichtet Jens Haverland über die weiteren Schritte. „Es musste geschaut werden, ob der befallen ist; zwei Knoten haben sie entfernt.“ Alles ist gut verheilt, aber die Sorge bleibt: Bilden sich Metastasen?“

Es folgt – immer noch 2017 – eine wöchentliche Interferon-Therapie per Infusion, begleitet von regelmäßigen Kontrolluntersuchungen. Doch insgesamt beginnt das Leben, sich zu normalisieren. In dieser Zeit nimmt Pastor Haverland, der 2010 direkt nach seinem Studium eine Bibelschule in Tansania betreut hat, dankbar das Angebot an, seine Stelle in Vorpommern (Semlow-Eixen) gegen die ökumenische Arbeit in Elmshorn zu tauschen. „Auf der Straße sind es zwar nur rund 100 Kilometer einfache Strecke Unterschied, aber gerade auch für den Weg nach Kiel war Elmshorn als Ausgangsort eine deutliche Erleichterung. Dazu die interessante neue Arbeit; das passte alles und war irgendwie ein Zeichen. Als wenn der liebe Gott ein Türchen geöffnet hätte, um zu sagen ,Schau, hier ist doch eine Stelle für Dich’ – und schon war ich dichter dran an meiner Familie.“

Die Familie rückt näher zusammen

Diese Familie rückt noch näher zusammen. „Auch wenn wir relativ weit auseinander leben und als Gesamtfamilie sogar über ganz Deutschland verteilt sind, so sind wir schon immer per Telefon oder durch die verschiedenen Social-Media-Formen gut miteinander vernetzt. Aber dann haben wir unsere Eltern noch etwas öfter besucht; damals konnte man ja noch bedenkenlos reisen.“

Das Leben geht weiter für die Haverlands, sogar recht unbeschwert. Normalität zieht ein, nur immer wieder durch Kontrolluntersuchungen unterbrochen. 2018 vergeht, auch 2019. Bis zum Januar 2020. „Da ist meine Mutter gar nicht mehr von der Untersuchung nach Hause gekommen, sondern ist im Krankenhaus geblieben.“

Der Krebs ist zurückgekehrt („Quasi unterm Radar“). Der Befund ist niederschmetternd. Die Wirbelsäule ist durch Metastasen angegriffen; auch Lunge, Leber und Rippen sind befallen. „Am dramatischsten war die akute Bruchgefahr der Wirbelsäule, der zweite Brustwirbel musste in einer siebeneinhalbstündigen OP gegen ein Titangerüst ausgetauscht werden.“

Krebs hat den ganzen Körper angegriffen

Die Furcht vor einer Querschnittslähmung ist allgegenwärtig. Der unbemerkt wuchernde Krebs hat den Körper sehr angegriffen und ausgezehrt. „Da haben wir mit der Familie besprochen, dass man bei so einem Eingriff nie weiß, wie wir da rauskommen, ob die OP glückt“, erinnert sich Haverland an die schwersten Tage seines Lebens. „Dann sind wir alle gekommen und haben uns von Mutter verabschiedet, weil wir nicht wussten, wie das ausgeht.“

Die Operation verläuft gut, dauert jedoch länger als geplant. Bevor eine Krebstherapie beginnen kann, muss der geschwächte Körper aufgepäppelt werden, während Gewebsproben in die USA geschickt werden, um die genaue Tumorart zu identifizieren.

Doch aufkommender Bluthochdruck und eine Virusinfektion zögern den Beginn weiter hinaus; der körperliche Abbau setzt sich fort. „Der Krebs hat da sichtbar von unserer Mutter Besitz ergriffen, sie konnte ihre eine Hand überhaupt nicht mehr benutzen“, sagt Haverland. „Wir wussten nicht einmal, ob wir noch gemeinsam Ostern erleben können.“ Die Mutter kommt in Palliativpflege, Schmerzfreiheit hat oberste Priorität. „Wir hatten uns definitiv verabschiedet, in Dankbarkeit dafür, was wir bislang hatten.“

Zum Glauben gehört das Zweifeln dazu

Eine Phase, in der auch einmal ein Pastor in seinem Glauben ins Wanken geraten kann? „Zum Glauben gehört das Zweifeln einfach mit dazu. Klar, seine Mutter ein möglicherweise letztes Mal in den Arm zu nehmen, mit der Furcht, sie fast schon zerbrechen zu können, nicht zu wissen, ob man sie wiedersieht: Da kommt schon das Gefühl auf ,Tut das jetzt wirklich Not? Muss das sein?’“, sagt Haverland. „Das Sterben gehört zum Leben dazu, da ist der Glauben, dass etwas Neues beginnt. Doch in jenem Moment war der Abschiedsschmerz größer. Später half das Gefühl, schon andere Situationen erlebt zu haben, in denen ich mich auf den lieben Gott verlassen konnte, in denen ich das Gefühl hatte, getragen zu sein. Das war hilfreich. Für mich, aber auch für meine Mutter.“ Eine Kieler Ärztin fragt einmal ihre Patientin, woher sie denn die Kraft nehme. „Das weiß ich auch nicht, sie wird mir geschenkt“, antwortet Anne Haverland lächelnd.

Dann aber – endlich – passen doch noch alle Faktoren zusammen. Die Therapie kann beginnen. Durch eine weitere – wie heute alle wissen – glückliche Fügung kommt Anne Haverland in eine Doppel-Blind-Studie mit einem bereits zugelassenen Medikament in Verbindung mit einem weiteren Wirkstoff. „Nach der ersten Infusion war sie noch sehr platt, aber nach der zweiten Infusion lief es bereit sehr glatt.“

Es geht unerwartet schnell bergauf

Eine erkennbare Wirkung setzt unerwartet schnell ein. „Schon Ende April, wir saßen zusammen, da sagt sie ,Guckt mal’ und reicht uns etwas mit der linken Hand rüber, die sie zuvor nicht mehr benutzen konnte“, blickt Jens Haverland zurück. „Alle weiteren Berichte machen seitdem auch Mut. Die Wirbelsäule verzeichnet neuen Knochenaufbau; der Krebs scheint auf dem Rückzug, es entstehen keine neuen Krebsherde. Im Sommer hat sie auch schon begonnen, kleine Strecken zu gehen. Meine Mutter arbeitet an sich, will aktiv dem Krebs etwas entgegenhalten.“

Eine Geschichte voller Mut, Kraft und Glauben. Das ist doch eigentlich perfekter Stoff für eine Predigt und Gemeindearbeit? „Ich weiß nicht, ob der Pastor Haverland das weitergeben wird, ich als Jens Haverland werde es gewiss“, sagt der begeisterte Posaunenbläser. „Dieses Erlebnis zu instrumentalisieren nach dem Motto ,Dies ist mir passiert, und das wird euch auch passieren’, das entspricht nicht dem, wie ich als Pastor predigen möchte.“

Ein Gefühl großer, tiefer Dankbarkeit wird jedenfalls Jens Haverland und seine Familie durch diesen Heiligen Abend begleiten. Der Schlusspunkt wird aber noch mal etwas Besonderes. „Um 20 Uhr werden wir uns auf dem heimischen Balkon am Stille-Nacht-Singen beteiligen, das von der Nordkirche angeregt wurde. Das werden wir mit Bläsermusik begleiten.“ Und mit der Stimme von Anna Haverland, die weiterhin hören zu dürfen das größte Geschenk für die Familie Haverland ist. Eben das Wunder von Weihnachten.