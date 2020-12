Qualm dringt aus Dach – Feuerwehr befürchtet Schlimmes

36 Helfer eilen am Mittwochmittag zu einem Einfamilienhaus an der Tangstedter Straße. Dort haben sie die Lage schnell im Griff.

Quickborn. Weil viel Rauch aus dem Dach quoll, hatte es so ausgesehen, als ob am Mittwoch kurz nach 14 Uhr in Quickborn an der Tangstedter Straße nahe der Kreuzung Pinneberger Straße ein Einfamilienhaus brennen würde. 36 Kameraden von der Feuerwehr Quickborn rückten aus und klärten als Erstes die Lage.

Eine Person kommt ins Krankenhaus

Die entpuppte sich als nicht ganz so schlimm wie befürchtet: Es handelte sich lediglich um einen Küchenbrand, den die Feuerwehrkräfte begrenzen konnten. Zwei Personen wurden leicht verletzt, eine davon vorsorglich wegen Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Um 15 Uhr war das Feuer aus. Die Polizei ermittelt wegen der Brandursache.