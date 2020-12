Impfzentrum bei Pinneberg öffnet frühestens am 4. Januar

Kreis Pinneberg. Der Kreis Pinneberg ist startklar, das Impfzentrum in Prisdorf ist betriebsbereit. Vom 4. Januar an könnten im Gewerbegebiet Peiner Hag in einem ehemaligen Aldi-Markt die ersten Menschen gegen das Corona-Virus geimpft werden. Das hat Andreas Köhler, Fachbereichsleiter in der Kreisverwaltung, bei einem Rundgang am Dienstag angekündigt.

Der genaue Starttermin stehe allerdings noch nicht fest. Dafür würden aber unmittelbar nach Weihnachten, vom 27. Dezember an, landesweit alle Alten- und Pflegeheime von mobilen Impf-Teams angefahren, die dort die Hochrisiko-Patienten impfen sollen, die älter als 70 Jahre alt sind.

Unterdessen hat das Kreisgesundheitsamt am Dienstag 98 Corona-Neuinfektionen im Kreis Pinneberg gemeldet. Das sind 22 mehr als am Dienstag vor einer Woche. Damit steigt die Zahl der neuen Fälle innerhalb von sieben Tagen pro 100.000 Einwohner auf 154,7. Am Montag hatte dieser sogenannte Inzidenzwert bei 147,8 gelegen.

Impfzentrum Elmshorn geht noch gar nicht in Betrieb

Das zweite im Kreis Pinneberg geplante, etwas kleinere Impfzentrum in Elmshorn (Otto-Hahn-Straße 18) sei zwar auch fertig eingerichtet, werde aber noch nicht im Januar in Betrieb gehen, sagt Silke Dräger, die die beiden Impfzentren im Kreis Pinneberg leitet. Weil offenbar noch nicht klar ist, über welche Mengen an Impfseren Schleswig-Holstein anfangs verfügen wird, werden nach Köhlers Worten zunächst nur 15 der landesweit 29 eingerichteten Impfzentren starten können. Auf diese Weise solle sichergestellt sein, dass sich die Bürger in allen elf Kreisen und vier kreisfreien Städten im Land impfen lassen können, so Köhler. „Wir sind da fast täglich mit der Landesregierung im Austausch.“

Der Impfstoff soll jeden Tag aufs Neue von einer zentralen Lagerstelle nach Prisdorf geliefert werde. „Wir bekommen ihn aufgetaut“, sagt Silke Dräger. Er werde für den Tagesgebrauch in Kühlschränken gelagert und jeden Tag verbraucht, sodass kein Impfstoff über Nacht im Impfzentrum verbleibe. Gleichwohl sei dieser Bereich vor möglichen Einbrechern bestens geschützt. „Sie können davon ausgehen, dass die Impfzentren absolut sicher sind“, sagt Köhler.

Über 80-Jährige, medizinisches Personal und Pfleger sind zuerst dran

Als Erstes sollen in den Impfzentren Senioren, die über 80 Jahre alt sind, Mitarbeiter von Pflegeinrichtungen und ambulanten Pflegediensten sowie medizinisches Personal geimpft werden. In den Krankenhäusern erfolgt dies für die Mitarbeiter vor Ort. Erst danach kommen die Menschen, die über 70 sind oder schwere Erkrankungen wie Trisomie, Demenz oder Organschäden haben, an die Reihe. Auch Schwangere, Betreuer sehr alter oder geistig behinderter Menschen sowie Polizisten, andere Ordnungskräfte und Mitarbeiter des Gesundheitsdienstes sowie von Obdachlosen- und Asylunterkünften gehören in diese zweite Kategorie.

Wer zu diesen ersten Gruppen gehört und sich impfen lassen möchte, braucht einen Termin, erklärt Silke Dräger die Voraussetzung. Ohne Termin werde man wieder nach Hause geschickt. Die Terminvergabe soll über ein landesweites Online-Portal geschehen, das noch nicht freigeschaltet ist. Es sei aber auch telefonisch möglich, sich ab Januar über die Rufnummer 11117 anzumelden, so Köhler.

Pinneberger können sich auch in Hamburg impfen lasen, aber...

Wichtig: Jeder, der sich impfen lassen möchte, kann sich das Impfzentrum selbst auswählen. Wer also zum Beispiel lieber in den Hamburger Messehallen geimpft werden möchte, weil er zum Beispiel in der Nähe arbeitet, könne sich dort der Prozedur unterziehen. Er werde dann aber auch drei Wochen später genau dort seine zweite Impfung zur Auffrischung bekommen, betont Dr. Marc Dupas von der Kassenärztlichen Vereinigung Schleswig-Holstein, der die medizinische Leitung für die Impfzentren im Kreis Pinneberg hat. Er sagt: „Landesweit haben sich einige Tausend Ärzte und medizinisches Personal freiwillig für diese Aufgabe gemeldet, die sie wohl neben ihrem eigentlichen Job machen werden.“

Los geht es in Prisdorf zunächst mit nur einer Impfstraße. Später können fünf weitere hinzukommen. Elmshorn werde über drei Impflinien verfügen. Die genauen Öffnungszeiten habe das Land ebenfalls noch nicht festgelegt. „Wir würden eine Öffnungszeit von 10 bis 20 Uhr bevorzugen, um auch die arbeitende Bevölkerung gut zu erreichen“, sagt Köhler.

Bei voller Auslastung 1000 Impfungen am Tag möglich

Und so soll eine Impfung ablaufen: Bundeswehrsoldaten empfangen den Patienten, messen Fieber und klären ab, ob er gesund ist. Falls er Krankheitssymptome zeigt, muss er wieder gehen. Bei der Anmeldung klären Mitarbeiter des Deutschen Roten Kreuzes ab, ob tatsächlich ein Termin für diesen Zeitpunkt vereinbart wurde. Jeder muss sich mit Personalausweis identifizieren. Danach füllen die Patienten einen Anamnese-Bogen aus, um mögliche Vorerkrankungen oder Allergien abzuklären. Ein Arzt bittet sie zum Patientengespräch, das keinesfalls unter Zeitdruck geführt werden dürfe, betont Dr. Dupas. „Die Ärzte werden sich auf jeden Fall genügend Zeit dafür nehmen.“

Anschließend kommt der Patient in den eigentlichen Impfraum, wo er sich sitzend oder liegend den Impfstoff verabreichen lassen kann. Wer geimpft worden ist, soll sich noch eine Viertelstunde in einem Ruheraum aufhalten, damit er sofort versorgt werden kann, falls ihm schlecht wird oder andere Komplikationen auftreten sollten. Die eigentliche Impfstudie im Vorfeld, an der 30.000 Menschen teilgenommen hätten, habe bei einigen Menschen durch die Impfung Gliederschmerzen, leichtes Fieber oder Kopfschmerzen verursacht, so Dr. Dupas. „Bei schweren Allergikern müssen wir aufpassen.“ Dr. Dupas geht davon aus, dass sich pro Impfstraße bis zu 15 Menschen pro Stunde impfen lassen können, was für beide Impfzentren im Kreis Pinneberg bei vollem Betrieb mehr als 1000 Impfungen am Tag bedeuten könnte. Für Notfälle seien die Impfzentren vom Rettungsdienst abgesichert.

In Prisdorf stehen 250 Parkplätze zur Verfügung. Der Prisdorfer Bahnhof, der mit den Regionalbahnen 61 und 71 zu erreichen ist, ist etwa 600 Meter Fußweg entfernt.

Sechs der sieben Landtagsabgeordneten aus dem Kreis Pinneberg haben sich am Dienstag ebenfalls das Impfzentrum in Prisdorf zeigen lassen. „Wir wollten uns davon überzeugen, dass wir den Bürgern mit gutem Gewissen raten können, sich impfen zu lassen“, sagte Eka von Kalben (Grüne). Sie möchte ihren Elmshorner Bürgern erklären können, wie sie das Impfzentrum erreichen, sagt Beate Raudies (SPD). Einige Bürger hätten bereits kritisiert, dass die Landesregierung die zu impfenden Menschen nicht anschreiben wolle, weiß Barbara Ostmeier (CDU). „Ich hoffe, dass sich viele Menschen impfen lassen, damit wir bald wieder ein normales Leben führen können“, sagt Thomas Hölck (SPD).