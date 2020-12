In Uetersen ist einen Hauskatze angeschossen worden. Die Polizei ermittel wegen Verstößen gegen das Tierschutz- und Waffengesetzt. (Symbolbild)

Zeugen gesucht Tierhasser schießt mit Luftgewehr auf Katze in Uetersen

Uetersen. Das Geschoss steckte im Hinterbein: Ein Tierhasser hat in Uetersen (Kreis Pinneberg) am Mittwoch mit einer Luftpistole auf eine Hauskatze gefeuert. Der Halter des Tieres fand seine Katze mit einer Schussverletzung an der Straße „Behrs Tannen“.

Die Tat ereignete sich am Vormittag. Nach Polizeiangaben entdeckte der 42 Jahre alte Besitzer der Katze sein verletztes Tier gegen 11 Uhr. Die Hauskatze war so schwer verletzt, dass sie tiermedizinisch notversorgt werden musste. Den Angaben zufolge wurde ihr ein Geschoss aus dem rechten Hinterlauf entfernt.

Tierhasser schießt auf Katze: Zeugen gesucht

Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge könnte es sich um das Projektil eines Luftdruckgewehrs handeln. Nun ermitteln die Beamten wegen der Verstöße gegen das Tierschutzgesetz und gegen das Waffengesetz. Als Tatzeit grenzte die Polizei den Mittwochmorgen zwischen 10 Uhr und 11 Uhr ein.

Die Ermittlungen hat das Polizeiautobahn- und Bezirksrevier Elmshorn übernommen. Der dort ansässige, Ermittlungstrupp Umwelt und Verkehr sucht jetzt Zeugen, die Hinweise geben können oder verdächtige Personen beobachtet haben. Informationen nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 04121/40920 entgegen.

( nib )