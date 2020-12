Wedel. An Allerheiligen 1532 wälzte sich eine Sturmflut über das nahe Haselau gelegene Bishorst. Riss die Kirche mit, viele Häuser, Menschen und Vieh. Nur noch wenige lebten danach noch dort, zwei weitere Sturmfluten 1745 und 1751 löschten das kleine Dorf dann völlig aus. Heute erinnern nur noch die alte Eschenallee, ein Feldweg zwischen Bäumen, und die Reste der Warft an die in der Elbe versunkene Siedlung. Die Natur hat sich das Gelände zurückerobert – mächtige Bäume, teils mangrovenartig im Wasser stehend, Schilf, Büsche, Gräser wachsen hier. Möwen kreischen, ein Fasan landet mit wildem Gerausche im Unterholz, hier und da platscht es. Ein fast urwaldartiger, magischer Ort. Und damit genau der richtige für zwei von Marjellchens Baumtüren.

Marjellchen, das ist Ute Geistmann. Die 49-jährige Waldorfpädagogin und Krankenschwester arbeitet in einer Wedeler Einrichtung für psychisch Kranke, wo sie derzeit in einem Fernstudium die Ausbildung zur Sozialtherapeutin macht. „Marjellchen“ bedeute Mädchen, so habe sie ihr aus Königsberg (Ostpreußen) stammender, schon lang verstorbener Vater genannt, „wenn ich traurig war, Unsinn machte oder er Heimweh hatte“, sagt sie.

Türchen an Bäumen, wie gemacht für Wichtel und Elfen

Und traurig war sie Anfang 2020. „Es war ganz banal: Ich hatte Liebeskummer.“ Auf Anraten ihrer drei Schwestern begann sie, Tagebuch zu schreiben, jeden Tag drei Seiten. „Ich wusste, ich sollte mir ein Hobby suchen, etwas, das mich erfüllt und auf neue Gedanken bringt. Aber ich wusste nicht, was. Ich hatte zu nichts Lust“, sagt Ute Geistmann.

Dann, eines Morgens, schloss sie den obligatorischen Tagebucheintrag mit dem Wunsch auf Besserung und den Worten: Sesam, öffne dich! Das scheint gewirkt zu haben: „Eine Stunde später war die Idee da: Ich wollte Baumtüren machen.“ Also kleine Türchen an Bäumen, wie gemacht für Wichtel, Elfen oder andere Naturwesen.

An die glaube sie ganz fest, sagt Ute Geistmann. Oder zumindest daran, dass in der Natur so manche Wesen leben, die wir Menschen nicht wahrnehmen – genau wie viele kleine Tiere, Ameisen, Spinnen, Käfer. Darauf will sie mit den Baumtüren hinweisen: „Ich möchte, dass den Menschen, die eine meiner Baumtüren sehen, wieder bewusst wird, dass die Natur lebendig und schützenswert ist. Dass sie kurz innehalten und neu denken. Ich möchte Türen öffnen, zumindest gedanklich. Die Türen sind für mich wie eine seelische Verbindung zur Natur – und die braucht man, denn man schützt nichts, mit dem man nicht verbunden ist.“

Die Türchen sind offenbar begehrt bei Souvenirjägern

Mit diesen Gedanken gestaltete sie im März ihre erste Baumtür, die sie im Gemeinschaftsgarten hinter dem Haus anbrachte. „Es war eine blaue, und darauf das Symbol für mein Sternzeichen Fische. Für mich war es die Tür zur Behausung eines Schutzwesens, das demjenigen hilft, das es besucht“, sagt sie. Mittlerweile hat sie im Laufe des Jahres acht Türen gesetzt: drei in Pinneberg, wo sie bis September lebte, eine am Elbuferweg in Wedel, zwei bei Hohenhorst-Haselau, wo sie nun wohnt, eine im Klövensteen und eine in Greifswald.

Jede der Türen hat ein eigenes Design, eine eigene Geschichte, und jede hat sie für einen ihr wichtigen Menschen gesetzt. Das Türchen in Greifswald beispielsweise ist für ihre Tochter Malin, die dort studiert. „Es sollte irgendwo auf ihrem täglichen Weg zur Uni sein und meine Tochter daran erinnern, dass ich an sie denke“, erklärt Geistmann. Den richtigen Ort suche dabei nicht wirklich sie aus – es sei eher fast so, als ob die Tür den Ort wähle. „Malins Tür setzte ich schließlich direkt vor einer Grundschule, auf die Idee wäre ich eigentlich nicht gekommen, aber es sollte irgendwie so sein“, lacht sie.

Lange blieb sie dort aber nicht. „Sie war recht schnell verschwunden, vermutlich hat sie jemand mitgenommen und in den eigenen Garten gesetzt“, sagt sie. Auch die meisten anderen sind verschwunden: die in Pinneberg, auch die am Elbwanderweg mit den ersten Noten von „Your Song“ für eine ihrer Schwestern, ist nicht mehr da, genau wie die „Lotusblüten“-Tür für den jungen Dalai Lama im Klövensteen. „Es fällt mir schwer, damit umzugehen“, gibt sie zu, „da steckt ein Teil von mir drin.“ Doch der Gedanke, dass die Türen einfach auf ihrem Weg weitergereist sind, hilft ihr.

Die Türchen sollen möglichst natürlich sein

Dennoch hat sie die eine Tür auf dem Bishorster Sand mit einem winzigen Nägelchen befestigt – „so wirklich kann ich mich davon wohl nicht lösen“, meint sie verlegen lächelnd. Anders als die ersten, bunt lackierten Türen ist diese ganz schlicht und naturfarben aus Sperrholz, mit Mini-Türbeschlägen vom Puppenhaus-Ausstatter, darauf mit dem Brennpeter zwei Schwalben gemalt.

„Das war die erste Tür, von der ich nicht vorher wusste, für wen sie war, aber irgendwie konnte ich nicht mehr warten“, erzählt Ute Geistmann versonnen. Manchmal dauere es viele Wochen, bis gefühlt der richtige Zeitpunkt da sei. „Doch nachdem ich die Schwalbentür gesetzt hatte und zuhause ankam, erzählte mir mein Vermieter, dass gerade eben sein Sohn geboren worden war. Da wusste ich: Es ist seine Tür. Die Schwalben passen wunderbar, sie sind ein Symbol für den inneren Kompass, von dem ich hoffe, dass er ihm lange erhalten bleibt.“

Ganz bewusst versuche sie, das Design der Türen immer weiter zu reduzieren, erzählt „Marjellchen“ weiter. „Sie sollen möglichst natürlich sein. Vor eine Tür hat mal jemand eine Puppenvase mit kleinen Blümchen darin gestellt. Das sah süß aus und war bestimmt gut gemeint, aber ich fand es ganz schrecklich – so etwas gehört nicht in die Natur“, sagt sie. Die letzte Tür, die sie gesetzt hat, ist lediglich eine winzige Strickleiter unter einem Astloch, gefertigt aus Packschnur und Zündhölzern. Zaubersüß.

Das nächste Türchen liegt schon bereit

Apropos Astloch: Niemals versperren Ute Geistmanns Baumtüren den Zugang zu einer Höhle, die Zufluchtsort oder „Speisekammer“ für kleine Tiere sein könnte. „Ich platziere sie so, dass es nur so aussieht, als wäre etwas dahinter“, erklärt sie. Hinter einer lebten nun Ameisen, „da habe ich also sogar ein neues Zuhause geschaffen“.

Die nächste Tür, verziert mit zwei Schafsköpfen, liegt schon auf ihrem Esstisch bereit. Auch den passenden Baum hat sie schon gefunden. Gesetzt wird sie aber noch nicht, dafür muss erst die richtige Zeit kommen. Genau wie für die mit Vergissmeinnicht verzierte Baumtür, die Ute Geistmanns zweiter Tochter Anouk gehört – da fehlt noch der passende Ort.

„Sie bereitet sich gerade auf ihr Abi vor, danach will sie reisen. Vielleicht nimmt sie sie mit, wer weiß, wo meine Tür dann landet?“ Eine Baumtür, die irgendwo auf der Welt neue Perspektiven öffnet. Ein schöner Gedanke.