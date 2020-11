Elmshorn. Zwei bewaffnete Männer haben am Sonnabend den Media Markt in Elmshorn überfallen. Die Tat spielte gegen 21 Uhr außerhalb der Geschäftszeit ab. Offenbar wollte ein Mitarbeiter gerade den Elektronikmarkt verlassen, als er sich zwei Männern gegenübersah. Sie bedrohten ihn mit einer Waffe und zwangen den Angestellten, die Tür wieder aufzuschließen. Er kam später in eine Klinik.

Außer einer fünfstelligen Geldsumme nahmen die Männer auch die Autoschlüssel des Opfers an sich und flüchteten mit dem schwarzen Mercedes Kombi. Der Wagen wurde Sonntagvormittag an der Schulstraße in Seeth-Ekholt gefunden. Die Räuber sind zwischen 1,75 und 1,85 Meter groß und schlank. Der Kleinere trug einen hellen Maleranzug und einen Mund-Nasen-Schutz. Der Größere trug eine helle Jacke und eine dunkle Schirmmütze. Zeugen aus dem Ramskamp und der Schulstraße melden sich unter 04121/8030.