Kreis Pinneberg. Weil im Kreistag und dessen Ausschüssen seit Wochen wegen Corona nur wenige Sitzungen stattfinden, haben sich fünf Fraktionen jetzt auf einen Basishaushalt geeinigt – mit dem Ziel, am 2. Dezember einen Doppelhaushalt für 2021/22 zu beschließen. Die AfD hatte sich frühzeitig ausgeklinkt. Dass eine solche Einigung möglich sein würde, war lange unklar, denn die Fachausschüsse hatten kaum Beschlussempfehlungen erarbeiten können.

Um die Verwaltung handlungsfähig zu machen, haben sich stattdessen nun die Fraktionsvorsitzenden zu Abstimmungsgesprächen über einen Basishaushalt getroffen. Das scheint so gut gefruchtet zu haben, dass jetzt doch eine Abstimmung zustande kommen kann.

In Vorfeld hatte der Kreispräsident Helmut Ahrens erklärt, „zeitaufwändige Debatten mit kontroversen Inhalten“ seien derzeit nicht zu verantworten.

Kontroverse Anträge sollen bis April beraten werden

So sind alle unumstrittenen Maßnahmen auf der Tagesordnung für die nächste Kreistagssitzung am 2. Dezember gelandet. Dazu gehören Investitionen im Rahmen des Digitalpaktes in Berufs- und Förderschulen, die fortgesetzte Planung des Baues der Kreisfeuerwehrzentrale, notwendige Maßnahmen bei Straßen und Radwegen, die Finanzierung der Bildungskarte, des Azubi-Tickets und der Schulsozialarbeit und der Stellenausbau im arg überlasteten Fachdienst Gesundheit. Auch Vereine, Verbände und Träger sozialer Einrichtungen sollen sich ihrer Zuschüsse sicher sein.

Nichtsdestoweniger wird gestritten werden: Kontroverse Anträge und Beschlussvorlagen sollen bis April 2021 beraten und dann verabschiedet werden. Einen Tag vor der Kreistagssitzung soll dann der Finanzausschuss die letzten Weichen stellen, heißt es in einer Mitteilung des Kreises.