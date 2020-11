Schenefeld. Wie die in Schenefeld ansässige Firma Guba-Trade GmbH mitteilt, muss ein von ihr vertriebener Forellenkaviar „aus Gründen des vorbeugenden Verbraucherschutzes öffentlich zurück gerufen werden. Es könne nicht ausgeschlossen werden, „dass sich im Einzelfall Glassplitter im Forellenkaviar befinden“. Vom Verzehr des betroffenen Produktes, das bei Aldi-Nord erhältlich ist, werde daher dringend abgeraten“, heißt es in der öffentlichen Bekanntmachung.

Betroffen ist das Produkt mit dem Namen „Gourmet - Finest Cuisine“, Forellenkaviar, 50g, mit dem Haltbarkeitsdatum: 30.04.2021 aus den Chargen 295 und 296. Der Kaviar wurde in den Verkaufsstellen bei Aldi Nord in Teilen der Bundesländer Schleswig-Holstein, Brandenburg, Bremen, Berlin, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen vertrieben. Aldi habe bereits reagiert und die betroffenen Chargen aus dem Verkauf nehmen lassen. Kunden können den Artikel gegen Erstattung des Kaufpreises, auch ohne Vorlage des Kassenbons, in den Filialen zurückgeben. Die Informationen zu dem Mindesthaltbarkeitsdatum und der Chargennummer befinden sich auf dem Deckelrand.

Andere Chargen oder Artikel seien nicht betroffen. Die Guba-Trade GmbH: „Wir bedauern den Vorfall und entschuldigen uns bei allen Kunden für die entstandenen Unannehmlichkeiten.“