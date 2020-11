Halstenbek. 2015 wurde der Neubau des Wolfgang-Borchert-Gymnasiums in Halstenbek eingeweiht. Doch längst ist die Schule viel zu klein. Eine Machbarkeitsstudie eines Architekturbüros aus Hamburg zeigt jetzt, wie die Erweiterung der Lehreinrichtung aussehen könnte. Für Schulleiter Veit Poeschel sticht eine der vorgeschlagenen Varianten heraus: „Die wäre für uns ideal.“

Die Politik hat für das Gymnasium einen Bedarf von 23 Räumen anerkannt – darunter zehn Klassen- und zwei Fachräume sowie fünf Räume für den Offenen Ganztag. Der Platzmangel ergibt sich daraus, dass der Neubau für eine viereinhalbzügige G8-Schule ausgelegt wurde. Inzwischen ist daraus eine G9-Schule geworden, die einer Fünfzügigkeit entgegensieht. 2026 ist die Schule auf neun fünfzügige Jahrgänge angewachsen. „Dann haben wir noch einmal 100 bis 150 Schüler mehr als jetzt“, sagt Poeschel.

Bis zu diesem Zeitpunkt müsse der Erweiterungsbau bereitstehen – und auch ein zweites Problem sei bis dahin zu lösen: Die dreizügige Sporthalle, die als einziger Bau von der alten Schule übrig blieb, ist nicht nur viel zu klein, sondern auch völlig marode. Poeschel: „Wir als Schule haben uns mit der Halstenbeker Turnerschaft abgestimmt, um eine neue Halle in der größtmöglichen Ausgestaltung zu bauen und gemeinsam zu nutzen.“

Erschließung könnte über Lübzer Straße erfolgen

Diese – von der Politik befürwortete – Idee greift die Machbarkeitsstudie des Büros Architekturgarage auf. Sie sieht eine Sechs-Feld-Halle auf einer Bruttogrundfläche von 5010 Quadratmetern vor, die auch über eine Tribüne verfügen könnte. Zwei Standorte hat das Büro auf dem Schulgrundstück ausgemacht: Entweder hinter der Kita gelegen, wo jetzt die Container für Flüchtlinge stehen. Oder direkt hinter dem Schulgebäude angrenzend an den Sportplatz. In diesem Fall müssten ein Teil des Schulhofs sowie die Parkplatzfläche verlegt werden. Die Idee ist, die Erschließung der Schule nicht mehr über Bickbargen, sondern über die Lübzer Straße erfolgen zu lassen.

In diesem Fall hätte allerdings der Kreis ein Mitspracherecht: Die Lübzer Straße, auch als K 17 bekannt, ist eine Kreisstraße. Sollte diese Variante realisiert werden, könnte auch die Containeranlage für Flüchtlinge erhalten bleiben. Dafür wird ein leicht geänderter Standort vorgeschlagen, um möglichst viele Parkplätze realisieren zu können. Sollten die Container am jetzigen Standort verbleiben, wäre dies zwar billiger, jedoch würde dies zu einem Verlust von 20 Parkplätzen und einem Abholplatz führen.

Schulleiter Poeschel befürwortet die Variante, dass die neue Sporthalle direkt an den Sportplatz angrenzt. „Wir bräuchten ansonsten einen Schuppen vor Ort, wo wir die Sportgeräte unterstellen können.“ Auch eine mögliche Erschließung über die Lübzer Straße sieht er sehr positiv, da der neue Schulhof dann vollständig vom Verkehr abgeschirmt werden würde.

Bau für die neue Halle soll im Jahr 2022 beginnen

Der Standort des Schulerweiterungsbaus ist in allen Varianten gleich. Er wird auf der Fläche der bisherigen Sporthalle errichtet und damit direkt an das Schulgebäude angrenzen. „Das ist ideal, weil wir dann kurze Wege haben“, so der Schulleiter. Das Erweiterungsgebäude könnte zum Innenhof der Anlage oder auch nach außen zum Sportplatz erschlossen werden.

In der Machbarkeitsstudie sind auch die Kosten des Projektes aufgeführt. Es handelt sich jedoch um Schätzungen. So würde die erste Variante für die Halle Planungskosten von 2,6 Millionen Euro und Baukosten von etwa 11,83 Millionen Euro auslösen. Die Variante zwei, wenn die Halle direkt an den Sportplatz rückt und Schulhof sowie Parkplätze neu errichtet werden müssten, würde zu Planungskosten von 3,2 Millionen Euro und Baukosten von voraussichtlich 14,4 Millionen Euro führen. Hinzu kommen in allen Varianten die Abrisskosten für die jetzige Sporthalle von 670.000 Euro. Der Abriss soll 2024 erfolgen. Spätestens dann muss die neue Halle betriebsbereit sein. Der Bau soll im Jahr 2022 beginnen.

Baukosten werden auf 5,7 Millionen Euro geschätzt

Für den Erweiterungsbau ist laut der Machbarkeitsstudie eine Realisierung in den Jahren 2025 und 2026 angedacht. Hier wird von Planungskosten in Höhe von 1,28 Millionen Euro ausgegangen, die Baukosten werden ohne Möblierung auf 5,7 Millionen Euro geschätzt.

Die Politik muss entscheiden, ob das Vorhaben von der Gemeinde in Eigenregie verwirklicht oder im Rahmen eines ÖPP-Projektes, also in öffentlich-privater Partnerschaft, realisiert werden soll. Der 2015 eingeweihte Neubau entstand als ÖPP-Projekt und wurde von der Baufirma Hochtief realisiert. Die ist auch Betreiberin des Gebäudes, kümmert sich also um die Instandhaltung. Die Gemeinde zahlt dafür eine jährliche Pauschale.

Die Verwaltung kommt in ihrer Vorlage zum Schluss, dass die Ausgliederung des Erweiterungsvorhabens aus dem ÖPP-Projekt keinen Sinn macht, da dann der Betrieb aus einer Hand nicht mehr zu gewährleisten wäre. „Planung und Bau des Erweiterungsgebäudes sollten aufgrund seiner Lage – direkt am bestehenden Schulgebäude – ebenfalls durch den ÖPP-Partner erfolgen“, heißt es in der Vorlage. Insbesondere könnten Schäden am Bestandsgebäude, die durch die Bauarbeiten ausgelöst werden, direkt dem ausführenden ÖPP-Partner zugeordnet und entsprechend vertraglich abgewickelt werden, ohne dass ein Dritter an der Angelegenheit beteiligt wäre.