Pinneberg. Einen großen, gelben Weihnachtsstern am Rollkoffer hinter sich, zieht die katholische Gemeindereferentin Maria Kettmann mit dem evangelisch-freikirchlichen Pastor Hartmut Riemenschneider durch die Pinneberger Fußgängerzone. Was sie vorhaben? Hoffnungssterne verteilen . Kleine, weiße Papierblätter mit einem Sternmotiv, die die Geschäftsinhaber in die Schaufenster ihrer Läden hängen können. Sie sollen ein Gemeinschaftsgefühl vermitteln in Zeiten von Corona . Auch die Pastorinnen Silke Breuninger und Kirsten Kunz sowie weitere Vertreter der Kirchengemeinden sind losgezogen, um diese „Sterne“ in die Läden zu bringen.

Auch der Pinneberger Goldschmied Daniel Schmidt hängt den Hoffnungsstern an seiner Ladentür auf, nachdem er ihn überreicht bekommen hat.

Foto: Alexandra Schrader

Es ist eine Aktion der Pinneberger Kirchen und des Stadtmarketings. Gemeinsam appellieren sie an die Menschen, in Läden, Büroräumen, Treppenhäusern und Fenstern auch Lichterketten aufzuhängen und elektrische Kerzen aufzustellen. „Die Zettel mit den Sternen sind dabei natürlich erst mal nur ein Symbol“, sagt Kettmann. Das Ziel sei, die Pinneberger dazu zu bewegen, schließlich richtige Lichter anzubringen. „Die Menschen wirken so bedrückt in dieser Zeit“, sagt Birgit Schmidt-Harder vom Stadtmarketing, „wir haben überlegt, was wir dagegen tun können, und sind darauf gekommen, die Stadt gemeinsam zum Leuchten zu bringen“. Jeder könne mitmachen und so „ein wenig Freude in diese düsteren Zeiten bringen“ ohne, dass es viel koste.

Viele Geschäft seien gerade in einer Notlage, ergänzt Propst Thomas Drope. Die Aktion solle vor allem eines zeigen: Wir sind bei euch! Auch an Altenheime wollen sie kleine Holz-Sterne verteilen.

Auch ein Pop-up-Adventskalender ist geplant

Ladeninhaberin Jutta Wüpper bringt den Hoffnungsstern am Fenster ihres Bekleidungsgeschäfts el niño an. Die Aktion gefällt ihr „sehr gut“.

Foto: Alexandra Schrader

Die Organisatoren haben sich noch mehr überlegt, um den Pinnebergern in diesem Jahr eine Freude zu bereiten. „Wir haben eine Art „Pop-up-Adventskalender organisiert“, sagt Pastorin Kirsten Kunz. Vom ersten Advent bis zum 23. Dezember solle es jeden Tag um 17.32 Uhr eine kleine Überraschung in Pinneberg geben. „Da kann zum Beispiel auf einmal eine Kirchentür aufgehen, und ein Weihnachtslied erklingt, oder jemand trägt ein Gedicht vor“, sagt die evangelische Pastorin.

Die ungewöhnliche Zeit hätten sie ausgewählt, da sich die Andersartigkeit dieses Jahres auch hier widerspiegele. „Gleichzeitig soll all das zeigen, dass auch diese Adventszeit eine besondere ist“, sagt Kunz. Natürlich dürfe bei den beiden Aktionen auch der Nachhaltigkeitsaspekt nicht vernachlässigt werden. Stadtmanagerin Birgit Schmidt-Harder fordert daher dazu auf, LED-Lichter zu benutzen.. „Es gibt wirklich nachhaltige Lichterketten, und auch der Stromverbrauch ist dabei nicht hoch.“ Wer die Lichter nicht ständig angeschaltet haben möchte, könne eine Zeitschaltuhr anbringen.

Eine Weiterentwicklung des Hoffnungsläutens

Es geht offensichtlich vor allem darum, ein Zeichen zu setzen. „Natürlich lassen die Lichter Corona nicht verschwinden, aber es ist doch alles besser, als nichts zu tun“, sagt Schmidt-Harder.

Ab diesem Wochenende sollen in Pinneberg und Umland auch noch 40 bis 50 Plakate mit dem Appell „Lasst Pinneberg leuchten!“ aufgehängt werden, die Catharina Hoops der Agentur vielzuweit entworfen hat. Die Organisatoren hoffen, dass sich möglichst viele Menschen an der Aktion beteiligen. „Den erwünschten Effekt bekommen wir nur, wenn alle mitmachen“, sagt Birgit Schmidt-Harder. Fotos von dem geplanten „Lichterspaziergang“, den die Menschen dann künftig in Pinneberg erleben können, sollen unter dem Hashtag #hoffnungsleuchten der Nordkirche auf allen Social-Media-Kanälen zu finden sein.

Bereits im Frühjahr 2020 hatte die Nordkirche die Initiative „Hoffnungsläuten“ gestartet. Dabei wurden jeden Tag um 12 Uhr die Kirchenglocken geläutet, um den Menschen im ersten Lockdown Freude zu schenken.