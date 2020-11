Uetersen. Eine kurze, aufregende Nacht nach einem spannenden Wahlabend lag hinter ihm. „Langsam sickert es durch“, dass er bald Bürgermeister sein wird, freute sich Dirk Woschei am Montag danach. „Das Wahlergebnis ist phänomenal. Das gibt mir einen enormen Rückenwind für meinen Start am 1. April kommenden Jahres.“

Fast zwei Drittel der Wähler bei der Stichwahl wollten den SPD-Kandidaten lieber an der Spitze im Rathaus sehen als den CDU-Kandidaten Baris Karabacak. Im Vergleich zur ersten Entscheidung Ende Oktober konnte Woschei die Zahl seiner Stimmen von 1906 auf 3796 Stimmen nahezu verdoppeln. Während Karabacak seine Wählerschaft nur um knapp 30 Prozent auf 2251 Stimmen erhöhen konnte. Vier von fünf Wählern, die im ersten Wahlgang keinen der beiden Stichwahl-Kandidaten gewählt haben, entschieden sich jetzt für Woschei.

Woschei will zwei bis drei Amtsperioden bleiben

„Das sind natürlich große Vorschusslorbeeren“, sagt der künftige Verwaltungschef der Rosenstadt. „Ich werde meine ganze Kraft einsetzen, diese Erwartungen zu erfüllen. Das kann ich schaffen, wenn ich vertrauensvoll mit den politischen Fraktionen und den Bürgern zusammenarbeite, um gemeinsam was für Uetersen zu bewegen.“

Dirk Woschei ist mit 42 Jahren noch recht jung, allerdings deutlich älter als sein erst 33 Jahre alter Mitbewerber Baris Karabacak. Darum sieht er für sich auch die „Perspektive, zwei bis drei Amtsperioden“ das Bürgermeisteramt zu leiten. Das erinnert an Uetersens am längsten amtierenden Bürgermeister, Waldemar Dudda. Der vor fünf Jahren im Alter von 90 Jahren verstorbene jahrzehntelang einflussreichste Sozialdemokrat der Stadt war erst 39, als er 1964 das erste Mal zum Bürgermeister gewählt wurde, der er dann bis ins Jahr 1988 blieb.

Foto: Thomas Pöhlsen

„Das wird eine spannende, anspruchsvolle Aufgabe in einer anspruchsvollen Stadt, für die er viel Kraft brauchen wird“, sagt Noch-Amtsinhaberin Andrea Hansen, auch sie Sozialdemokratin, die im Alter von 62 Jahren nach zwölfjähriger Amtszeit nicht wieder angetreten war. Ihre Verwaltung werde jetzt bis zum 1. April den Übergang in den Ämtern gut vorbereiten, Termine und wichtige Kontakte besprechen, damit Woschei „einen guten Einstieg“ bekomme.

Der Neue hat keine Zeit für eine Einarbeitung

Für eine reguläre Einarbeitung fehlt dem frisch gewählten Bürgermeister allerdings die Zeit. Er werde wohl bis Ende März für seinen bisherigen Arbeitgeber, eine Wochenzeitung in Hamburg, arbeiten müssen, sagt Woschei. Da sei im Wahlkampf viel liegen geblieben, für den er seinen gesamten Jahresurlaub aufgebraucht habe, was nun aufgearbeitet werden müsste. „Das wird jetzt ein nahtloser Übergang.“

Wie reagiert die Uetersener Politik auf den sehr eindeutigen Sieg des Sozialdemokraten? SPD-Vizefraktionschefin Anne-Christin Speichert ist „begeistert“ vom Wahlausgang. „Ich freue mich, dass wir einen so guten Bürgermeister bekommen.“ Sie hoffe jetzt, dass dies zu einer „All-Fraktionen-Zusammenarbeit“ im Rat führen könnte. BfB und Grüne hätten sich ja bereits vor der Wahl für Dirk Woschei als Bürgermeister ausgesprochen. Da werde bestimmt auch die FDP mitmachen, so Speichert. „Ich hoffe, dass auch die CDU die Chance nutzt, an einem Strang zu ziehen.“ Schließlich stehe bei Kita- und Schulbau, Einleitung der Verkehrswende und Schaffung von bezahlbarem Wohnraum vieles auf der Tagesordnung, was auch noch viel Geld koste.

Baris Karabacak kündigt Kandidatur für 2027 an

Die CDU-Ortsvorsitzende Astrid Zibull will sich dem nicht verschließen. „Wir werden gut mit Bürgermeister Woschei zusammenarbeiten. Die Bürger der Stadt haben ihn ja gewählt“, sagt sie. In sechs Jahren werde die CDU dann erneut mit Baris Karabacak als Bürgermeisterkandidat „angreifen“, kündigt sie an. „Er hat einen sehr aktiven Wahlkampf gemacht. Wir sind sehr zufrieden mit ihm.“

Wie berichtet, hatte Baris Karabacak noch am Wahlabend angekündigt, dass er sein Versprechen wahrmachen und von Pinneberg nach Uetersen umziehen werde – und 2026 noch mal antreten möchte. Der Streit in der CDU um die Ratsfrau Anne Dorothea Lamsbach, die sich als unabhängige Kandidatin gegen den CDU-Kandidaten Karabacak zur Wahl gestellt hatte und daraufhin aus der CDU-Fraktion ausgeschlossen wurde, habe sicherlich Einfluss auf den Wahlausgang gehabt, davon ist Parteivorsitzende Astrid Zibull überzeugt. Die Partei habe dabei aber „keinen Fehler gemacht“, sagt sie. „Wer sich parteischädigend verhält, muss die Konsequenzen tragen.“

Thematisch will sich der neue Bürgermeister gleich zu Anfang seiner Amtszeit auf die Stadtentwicklung und die Barrierefreiheit in Uetersen konzentrieren, kündigt er an. Einer seiner Kernpunkte im Wahlkampf war es, dass die Stadt wieder mögliche Baugebiete selbst entwickelt und erschließt, statt sie allein privaten Investoren zu überlassen. Dafür wolle er das Bauamt im Rathaus personell verstärken, kündigt Dirk Woschei an. Er weiß aber auch: „Aber das ist ein langfristiges Projekt, das Jahrzehnte dauern wird. Und es sind Themen, die ich nicht allein bewegen kann, sondern bei denen ich auf die Hilfe der Politik angewiesen bin.“