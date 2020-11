Elmshorn. Bekommt Elmshorn neben Intersport ein weiteres Sportfachgeschäft ? Es gibt Pläne, wonach Decathlon am Franzosenhof im Gewerbegebiet Grauer Esel in den Fachmarkt von Roller ziehen könnte. Der Möbelriese wollte den Standort eigentlich aufgeben, doch Frank Sachau, Gründer des Fachmarktzentrums, konnte den Weggang verhindern.

Der Deal: Roller verkleinert sich und bespielt künftig nur noch die obere Etage. Dafür soll, wenn es nach Sachau geht, Decathlon die freigewordenen Flächen von etwa 2900 Quadratmetern im Erdgeschoss übernehmen. Die kommunale Selbstverwaltung hat Sachaus Plänen nach den Sommerferien mit großer Mehrheit zugestimmt. Doch nun könnte die Landesplanung in Kiel einen Strich durch die Rechnung machen.

Politik und Verwaltung wollen Einzelhandel in der City schützen

„Wir haben in der vergangenen Woche einen Brief der Landesplanung erhalten, die erhebliche Einwände gegen das Vorhaben vorbringt“, sagt Bürgervorsteher Andreas Hahn (CDU), der auch den Stadtentwicklungsausschuss leitet. In dem zehnseitigen Schreiben im Auftrag der Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) werden erhebliche Bedenken gegen eine Änderung des kommunalen Bebauungsplans geäußert. Der Einwand: Der Sportartikelfachmarkt würde die Kaufkraft aus der Innenstadt ziehen. Immerhin fördert das Land den Stadtumbau West (Krückau-Vormstegen) mit einem zweistelligen Millionenbetrag, und dieser hat unter anderem zum Ziel, die Innenstadt und den Einzelhandel dort zu stärken.

Den Einzelhandel in der Innenstadt schützen, das wollen auch Kommunalpolitik und Stadtverwaltung in Elmshorn. So steht es im Einzelhandelskonzept der Stadt. Sachaus Vorschläge, Geschäfte für Schuhe oder Bekleidung am Franzosenhof anzusiedeln, waren bislang von der Politik abgelehnt worden. „Durch eine Neuansiedlung dürfen keinerlei Geschäfte in der Innenstadt in Mitleidenschaft gezogen werden“, sagt Hahn. Beim Fachmarkt für Sportartikel fielen die Bedenken geringer aus. Dennoch sei es ein Abwägungsprozess gewesen. „Decathlon hat aber deutlich gemacht, dass es hauptsächlich auf Großsportgeräte setzt“, sagt Hahn, der sich einen Markt in Hamburg-Wandsbek angesehen hat, um sich selbst ein Bild vom Sortiment zu machen.

Änderung des B-Plans soll Donnerstag beschlossen werden

Am Ende konnten Decathlon und Sachau die politischen Gremien in Elmshorn überzeugen. Die Änderungen des Flächennutzungsplans und des Bebauungsplans zum „Sondergebiet Franzosenhof“ sowie im Einzelhandelhandelskonzept sollten im kommenden Stadtentwicklungsausschuss am Donnerstag, 26. November beschlossen werden.

Bisher sah dieser Möbelhäuser, SB-Warenhäuser, Elektronikfachmärkte, Teppichhaus und Bau- und Heimwerkermarkt mit Gartencenter vor. Er sollte um einen Sportfachmarkt ergänzt werden. „Wir wollen Herrn Sachau Decathlon ermöglichen“, sagt Hahn. „Gegen den Willen der Landesplanung die Änderungs des kommunalen Bebauungsplanes durchzuziehen ist aber kaum möglich.“ Es sei denn, so Hahn, Sachau könne die Landesplanung doch noch für seine Pläne gewinnen.

Der gibt sich optimistisch: „Ich bin nach wie vor guter Dinge und halte fest an meinen Plänen“, sagt Frank Sachau. Sie seien von den Elmshornern sehr positiv aufgenommen worden. „Und den Landesentwicklungsplan werden wir einhalten.“ Sachau betont, dass Decathlon den Geschäften in der Innenstadt keine Konkurrenz mache, sondern das Sortiment ergänze. So biete Decathlon günstige Eigenmarken, und Intersport biete verschiedene hochpreisigere Sportmarken an. „Beide Geschäfte würden voneinander profitieren.“

Gutachten geht von Verdrängungswirkung auf

Bislang gibt es in Elmshorn nur Intersport in der Berliner Straße 22 im ehemaligen Citastrom-Haus. Firmenchef Marc Ramelow ist in dem städtischen Gebäude allerdings nur Zwischenmieter für etwa zwei Jahre, nachdem Nordsport den Standort Anfang des Jahres aufgeben hatte, um sich auf das Geschäft in Rellingen zu konzentrieren. Geplant ist, mit Intersport in die Königstraße 41, also mitten in die City, zu ziehen – mit einer Verkaufsfläche von 800 bis 1000 Quadratmetern. Eine entsprechende Bauvoranfrage hat Ramelow bereits bei der Stadt eingereicht.

Allerdings gibt es eine Überschneidung im breitensportlichen Segment. Laut einem Gutachten, das die Stadt in Auftrag gegeben hat, steht die Ansiedlung eines Decathlon-Fachmarktes am Fachmarktzentrum Franzosenhof im Wettbewerb zu dem geplanten kleineren innerstädtischen Sport-Fachmarkt und reduziert dessen Zielumsatzerwartung um etwa 15 bis 20 Prozent.

Und weiter heißt es in dem Gutachten: „Aufgrund der erheblichen räumlichen Trennung beider Standorte sowie der verkehrlichen Anfahrwiderstände zwischen Franzosenhof und Innenstadt ist nicht damit zu rechnen, dass ein innerstädtischer Sport-Fachmarkt nennenswert durch einen Clustereffekt mit dem Decathlon-Fachmarkt und dessen höherer Reichweite profitieren könnte. Die Verdrängungswirkungen schlagen also voll durch und werden kaum durch zusätzliche Kopplungskunden des Decathlon-Marktes ausgeglichen.“