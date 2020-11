Kreis Pinneberg. Drei betrunkene Autofahrer hat die Polizei bei Kontrollen am Wochenende erwischt. Am meisten Alkohol „getankt“ hatte ein Audi-Fahrer mit 2,04 Promille . Er wurde in der Nacht zu Sonntag in Hasloh auf der B4 gestoppt.

Der Mann aus Bremervörde war der Streife aufgefallen, weil er an der Einmündung Garstedter Weg umständlich rangierte. Bei der Überprüfung des Mannes stellten die Beamten um kurz nach 2 Uhr nachts starken Alkoholgeruch fest, was ein Atemalkoholtest bestätigte. Der Bremervörder musste auf der Wache seinen Führerschein abgeben.

Wedeler fiel durch Fahrweise einigen Zeugen auf

Bereits am Freitagmittag kaufte ein Mann aus Wedel nur 200 Meter von seiner Anschrift entfernt an einer Tankstelle Alkohol. Dorthin war er mit seinem Wagen gefahren, seine Fahrweise war selbst auf dem kurzen Weg einigen Zeugen aufgefallen. Ein Atemalkoholtest ergab für den 57 Jahre alten Mann einen Wert von 0,51 Promille. Auch sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Das gilt auch für einen 23-jährigen Mann, der wie berichtet in der Nacht zu Sonnabend mit seinem Smart an der Tangstedter Straße in Quickborn im Graben landete. Laut Polizeiangaben von Montag hatte er 1,58 Promille.