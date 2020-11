Halstenbek. Der Raumbedarf für Flüchtlinge und Obdachlose – er ist in Halstenbek größer geworden. Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig darauf reagiert. Die neue Unterkunft an der Altonaer Straße soll doppelt so groß werden wie geplant – und die Verwaltung wird überprüfen, wo weitere Unterbringungsmöglichkeiten möglich sind.

Zuletzt hatte die Gemeinde 2019 eine Bedarfsanalyse gemacht und festgestellt, dass mittelfristig ein Bedarf von 40 Plätzen besteht. Und zwar unter der Voraussetzung, dass die Mobilheime am Ostereschweg mit 42 Plätzen, wo 2022 eine neue Kindertagesstätte errichtet werden soll, sowie die abgängige Unterkunft an der Altonaer Straße (26 Plätze) und die Containeranlage am Bickbargen mit 40 Plätzen – sie steht der Erweiterung des Gymnasiums im Weg – aufgelöst werden müssen. Von den 40 neuen Plätzen sollten laut der damaligen Planung 20 an der Altonaer Straße entstehen, wo der Bau einer neuen festen Unterkunft angedacht war.

Inzwischen sind die Zahlen der unterzubringenden Flüchtlinge wieder gestiegen, was in der damaligen Planung nicht vorgesehen war. Im Januar 2019 waren der Gemeinde 177 Flüchtlinge zugewiesen. Im März dieses Jahres wurde der bisherige Höchststand mit 194 Flüchtlingen erreicht. Zudem war die Planung von einer Doppelbelegung aller Zimmer ausgegangen, was sich jedoch in der Praxis nicht immer realisieren ließ. Hinzu kommt, dass die Kapazität in angemieteten Objekten rückläufig ist. 2019 konnten 70 Flüchtlinge auf diese Weise untergebracht werden, in diesem Jahr sind es noch 61.

Verwaltung rechnet mit Bedarf von 80 Plätzen

Ein weiterer Faktor ist, dass die Genehmigung für eine Containeranlage an der Gärtnerstraße mit zehn Plätzen im November 2023 ausläuft. Dieser Standort soll dann wegfallen. Immerhin muss die Containeranlage am Bickbargen entgegen der damaligen Planung nicht zwangsläufig aufgelöst werden. Neue Pläne der Erweiterung des Gymnasiums zeigen, dass die Container auf dem Grundstück an anderer Stelle erhalten bleiben könnten, sodass diese 40 Plätze nicht abgeschrieben werden müssen.

Dennoch geht die Verwaltung nun von einem Bedarf von 80 Plätzen aus. Die Verwaltung hat die Schaffung von zwei größeren Unterkünften vorgeschlagen, was die Kommunalpolitiker abgesegnet haben. Eine wird an der Altonaer Straße sein, wo statt 20 nun 40 Plätze geschaffen werden sollen. Der andere ist noch nicht bekannt.

Die Verwaltung hält diese Größe für unproblematisch. Derzeit gibt es drei Unterkünfte dieser Größe – das ehemaligen Jugendzentrum an der A23 mit 55 Plätzen, die Containeranlage Bickbargen mit 40 Plätzen und die Mobilheime am Ostereschweg mit 42 Plätzen.