Pinneberg. Kinder und Jugendliche sollen sich in Pinneberg künftig stärker an der allgemeinen politischen Willensbildung beteiligen können. Das wünschen sich die Grünen & Unabhängigen, die einen entsprechenden Antrag auf den Weg gebracht haben. Am Mittwoch kommt er im Kulturausschuss zur Sprache. Darin wollen sie das Antragsrecht erweitern und deshalb die Satzung des Kinder- und Jugendbeirates (KJB) ergänzen. Mit ihrem Vorstoß wollen die Grünen & Unabhängigen mehr Nachhaltigkeit in die Politik bringen: „Von allem, was wir für die nächsten zehn, fünfzehn Jahre beschließen, sind unsere Nachkommen abhängig“, sagt der Fraktionsvorsitzende Joachim Dreher. Im Zweifelsfall seien die, die heute zu den Jugendlichen zählen, „die, die das später ausbaden müssen.“

Was seine Fraktion deshalb will, ist eine erweiterte Form der Bürgerbeteiligung. Denn „mit manchen Stellungnahmen des Kinder- und Jugendbeirates wird sich nicht inhaltlich auseinandergesetzt. Damit, dass auf so eine Weise die Diskussion erweitert wird, kann man nichts verkehrt machen“, meint Dreher. Das bisherige Antragsrecht des KJB solle darum auf alle Entscheidungen ausgedehnt werden, die Einfluss auf das persönliche Lebensumfeld nehmen können.

Jugend findet es schwierig, bei Politik Akzeptanz zu finden

Beate Ludka vom KJB sagt dazu: „Wir befürworten das sehr.“ Letztendlich seien sie als Jugendliche schließlich von fast allem mittelbar betroffen, was entschieden würde, insbesondere wenn es um die Zukunft gehe. „Es ist aber relativ schwierig, bei allen Politikern Akzeptanz zu finden. Einige betrachten unsere Beiträge als überflüssig, andere unterstützen uns aber auch sehr.“ Die anderen Fraktionen wurden noch nicht dazu befragt, sie kennen den Vorschlag aber vom vergangenen Ausschuss für Kultur, Sport und Jugend und hatten Zeit, sich darüber Gedanken zu machen.

„Meine persönliche Meinung ist: Wir haben eine repräsentative Demokratie, in der die Parteien die Entscheidungen treffen“, sagt zum Beispiel Werner Mende, Fraktionsvorsitzender der FDP, die gelegentlich Mitglieder des KJB bei sich zu Gast hat. Wenn junge Menschen Politik machen wollten, „dann sollten sie sich in den Parteien einbringen. Wir würden sowieso keinem Antrag zustimmen, der gegen die Interessen bestimmter Gruppen gerichtet ist. Eine Satzungsänderung lehnen wir ab.“ Felix Hennig (SPD) ist erst seit Mai der Vorsitzende des Ausschusses für Kultur, Sport und Jugend. Er findet es „extrem wichtig, dass die Jugendlichen sich einbringen können. Insofern ist der Vorstoß der Grünen & Unabhängigen nicht verkehrt.“ Eine Anpassung der Satzung hält er aber nicht für den richtigen Weg. Eher „geht es um einen besseren, intensiveren Austausch zwischen Beirat und Fraktionen. Da müssen die Fraktionen den ersten Schritt auf die Jugendlichen zu machen. Das muss von uns ausgehen.“

Dietrich Drechsler (CDU) weist auf ein Rechtsgutachten hin, das klarstellt, dass dem Antrag der Grünen & Unabhängigen nicht gefolgt werden könne, weil er nicht im Einklang mit der Gemeindeordnung stehe. „Mehr ist dazu nicht zu sagen“, so Drechsler. Den Austausch mit dem KJB sieht er sonst als „sehr positiv“: „Wir haben in unserem Parteiprogramm die Interessen des KJB niedergelegt, und manche Anregung hat zu entsprechenden Anträgen geführt.“ Der aktuelle KJB sei weitaus aktiver als der vergangene.