Quickborn/Ascheberg. Die fünf Arbeitsplätze sind eingerichtet, drei der fünf Mitarbeiter eingestellt und die Akten aus Plön und Preetz digital und analog unterwegs nach Ascheberg . Dem Beitritt der 3000 Einwohner zählenden, schuldenfreien Gemeinde vom Plöner See zu der Verwaltungsgemeinschaft Quickborn steht nichts mehr im Wege.

„Wir freuen uns auf die Partnerschaft mit Ascheberg und dem Gewässerunterhaltungsverband Schwentinegebiet“, sagte Quickborns Bürgermeister Thomas Köppl jetzt bei einem Besuch in der 70 Kilometer entfernten Außenstelle seines Rathauses.

Köppl will keine Strukturen „kaputt machen“

Zum Jahreswechsel übernimmt seine 210-Mitarbeiter-Verwaltung neben Hasloh, Bönningstedt und Ellerau auch den Behördenservice für Ascheberg und den Gewässerunterhaltungsverband (GUV), der zurzeit noch von der Stadt Plön beziehungsweise dem Amt Preetz-Land erledigt wird. „Das wird laufen“, verspricht Köppl. „Wir sind voll im Zeitplan, just in time“, sagt sein Amtskollege Thomas Menzel aus Ascheberg.

„Das Ziel ist nicht, bestehende Verwaltungsstrukturen kaputt zu machen“, betont Bürgermeister Köppl. Verwaltungsgemeinschaften an sich seien „kein Selbstzweck“. Die Seegemeinde und der Verband aus dem Kreis Plön hätten Quickborn um Unterstützung gebeten. „Wir wollen Synergien schaffen.“ Verwaltungsprozesse sollten für die Bürger effektiver und kostengünstiger werden, betonte der Chef der Quickborner Verwaltung, die jetzt bald 40.000 Menschen versorgt.

Bürgernah, bürgerfreundlich – das Land blickt auf diese seltsame Verbindung

Um das zufriedenstellend für alle Seiten zu erreichen, „braucht man Mitarbeiter, Augen und Ohren vor Ort“, sagt Köppl. Denn der Service müsse bürgernah und bürgerfreundlich sein, sonst funktioniere er nicht. Er sei sich bewusst, dass ganz Schleswig-Holstein gespannt auf diese „merkwürdige Verbindung“ schaue. Es sei ja die einzige dieser Art im Land, die von mehreren Kreisgrenzen unterbrochen wird.

Das Gelingen soll sich im Wesentlichen mit Hilfe des elektronischen Datenverkehrs einstellen. Dafür ist der IT-Verband KommunIT verantwortlich, dessen Verbandsvorsteher Köppl ist. Der Verband stelle den digitalen Datenverbund neben Quickborn inzwischen für die vier Kreisverwaltungen Pinneberg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg und Rendsburg-Eckernförde sicher – „von Wedel bis Südtondern“.

Die „Drei-Thomas“-Verwaltungsgemeinschaft vor dem Rathaus: Thomas Haß (v.l.), mit den Bürgermeistern Thomas Menzel (Ascheberg) und Thomas Köppl (Quickborn).

Foto: Burkhard Fuchs

Mit einheitlicher Software ließen sich so Videokonferenzen von überall her veranstalten und sämtliche Daten miteinander vernetzen. Allein in Quickborn würden so bereits 80 der 140 Dienstleistungen im Rathaus online zu beantragen sein. Köppl: „Wo die Verwaltung im Hintergrund sitzt und arbeitet, ist dann eigentlich egal.“

Das ist es für Aschebergs Bürgermeister Thomas Menzel allerdings nicht. Er hat sich in seiner Gemeinde vehement dafür eingesetzt, dass sie den Bürgerservice wieder zurück ins Rathaus am Plöner See holt. Für seine Mitbürger sei der Weg in die Stadtverwaltung Plön zu weit und unbequem gewesen, hätten viele geklagt.

Und so freut es ihn, dass nun bald wieder fünf Mitarbeiter in seinem Rathaus für seine Gemeinde und den Wasserverband arbeiten werden. Ihm sei am wichtigsten, dass die Menschen wieder Ansprechpartner vor Ort hätten und sich so die Warte- und Bearbeitungszeiten bei Behördenanliegen erheblich reduzierten.

Ingenieur für das Ascheberger Rathaus wird noch gesucht

Mit 360.000 Euro lässt sich die Stadt Quickborn diesen Service für zwei Vollzeitstellen bezahlen, wobei die Eheschließungen weiterhin im Plöner Standesamt stattfinden und in dieser Summe bereits eingeschlossen seien. 130.000 Euro kostet es den Gewässerunterhaltungsverband mit 1,2 Vollzeitstellen.

Denn Quickborn ist künftig auch für die Wasserdurchlässigkeit der Schwentine vom Bungsberg bis zur Kieler Förde zuständig. Das umfasst ein Gebiet von 20.000 Hektar und 400 Kilometer des fließenden Gewässers, sagte Verbandsvorsteher Thomas Haß. Ein Ingenieur, der diese Aufgabe im Ascheberger Rathaus im Dienste der Stadt Quickborn übernehmen soll, werde zum 1. April 2021 noch gesucht. „Die Stelle ist bereits zum zweiten Mal ausgeschrieben worden.“ Dafür ist es Bürgermeister Menzel gelungen, die Mitarbeiterin Katharina Cassebaum, die schon seit Jahren als Kämmerin für die Finanzen seiner Gemeinde zuständig ist, aus Plön abzuwerben. Jetzt arbeitet sie für die Stadt Quickborn und bereitet seit Juli schon die Verwaltungsgemeinschaft federführend vor.

„Das ist eine schöne Aufgabe und eine neue Herausforderung für mich, die ich gerne wollte, weil ich die Gemeinde Ascheberg mag“, sagt die Plönerin. Seit Monaten pendelt sie ein-, zweimal die Woche zwischen Quickborn, Plön und Ascheberg hin und her.

Nur die 1200 Bauakten Aschebergs würden nicht jetzt sofort digitalisiert, kündigte Köppl an. Das sei zu teuer und zu aufwendig. „Kein Problem“, sagt Bürgermeister Menzel. „Für die 20 Bauanträge pro Jahr in Ascheberg reicht es völlig aus, diese Akten zunächst händisch weiter zu verwalten und erst dann einzuscannen, wenn sie gebraucht werden.“

Ein Ende der Verwaltungsgemeinschaften sieht Quickborns Bürgermeister Köppl noch nicht. Höchstens eine Atempause für seine Mitarbeiter bis 2023, um die neuen Partner erst einmal in den Verbund und den digitalen Datenverkehr zu integrieren. „Wenn es passt“, könnten weitere Partner folgen, kündigt Köppl an, der eine ideale Verwaltungsgröße jetzt bei 60.000 Bürgern sieht.