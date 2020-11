Elmshorn. Vor zehn Jahren hat das Stadtmarketing Elmshorn die Figur des Elmshorner Engels als Symbol für den Lichtermarkt Elmshorn ins Leben gerufen. In diesem Jahr fiel die Wahl auf Tanyar und Emilia. Die Mutter und ihre Tochter aus Hamburg wurden über einen Radiobeitrag darauf aufmerksam, dass das Stadtmarketing zwei Lichtgestalten sucht. „Wir wollen den Besuchern gemeinsam schöne Momente verschaffen, gerade in einem so schwierigen Jahr wie diesem“, sagt Mutter Tanyar, die ihren Nachnamen nicht in der Zeitung lesen möchte. Als Engel wollen sie Hoffnung und Zuversicht verbreiten und insbesondere Kinder zum Lächeln bringen, auch wenn es weder Weihnachtsmarkt noch Stadtwerke-Eisvergnügen geben wird. Die himmlischen Botschafterinnen werden dennoch an den vier Adventssonnabenden jeweils von 14 bis 16 Uhr die Innenstadt und danach die Geschäfte im Stadtgebiet aufsuchen und Süßigkeiten verteilen.

Weihnachtsbeleuchtung wird bald eingeschaltet

Die Weihnachtsbeleuchtung, die seit einigen Tagen hängt, wird zusammen mit den Lichtern in den Bäumen der Nikolaikirche, in der Marktstraße und am Damm am Montag nach Totensonntag eingeschaltet. Pünktlich zur ersten Adventswoche wird auch die große Tanne auf dem Alten Markt im Lichterglanz erstrahlen. Auch der Holstenplatz wird in besonderes Licht getaucht.

Auf dem Alten Markt sind traditionell wieder die Weihnachtskrippe und Santas Gute Stube mit dem Briefkasten für Weihnachtspost zu finden. Vor allem Kinderaugen strahlen, wenn sie den schlafenden Weihnachtsmann in seiner gemütlichen Stube sehen. Zwar darf es in diesem Jahr kein Weihnachtsdorf mit Glühweinständen geben, aber Standbetreiber versorgen ihre Kunden unter anderem mit Burgunderschinken, Bratwurst, Schmalzgebäck und Crêpes zum Mitnehmen.

Die Polarhütte mit Eisbär zieht in das Schaufenster des Gebäudes Königstraße 39–41. Die weihnachtlich geschmückte Kutsche ist im Schaufenster der Schulstraße 1 zu finden. Als Fotomotive in den Geschäften dienen ein Nussknacker (Lederwaren Liedtke), ein Elch (Hannsen für Men), ein Kusspoint (Not Naked) und Engelsflügel (Urmodern Winterzauber).