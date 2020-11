Kreis Pinneberg. Das Hoch der Corona-Neuinfektionen , es ist im Kreis Pinneberg anscheinend erreicht. Die Zahlen bewegen sich am Montag zwar auf gleichbleibend kritischem Niveau, steigen aber nicht mehr. Das Gesundheitsamt meldete lediglich zwölf Neuinfektionen in den vergangenen 24 Stunden. Damit stieg die Gesamtzahl aller Infektionen seit Pandemiebeginn auf 1923. Vier neue Covid-19-Patienten mussten zur Behandlung in eine Klinik. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg im Vergleich zum Vortag leicht auf 70,5 Fälle pro 100.000 Einwohner .

Im Seniorenpark Barmstedt hat sich nach einem Corona-Ausbruch die Lage stabilisiert. Das zwischenzeitlich erlassene Besuchsverbot wurde aufgehoben, angemeldete Besucher sollten aber eine FFP2-Maske tragen. Zwei Bewohner befinden sich zur Behandlung noch im Krankenhaus, zwei Bewohner waren an der Corona-Infektion gestorben, sechs der 13 positiv getesteten Bewohner sind aus der Isolation zurück. Von den sieben positiv getesteten Mitarbeitern konnten drei ihre Arbeit wieder aufnehmen.