Kreis Pinneberg. Der Kreis Pinneberg drückt beim Aufbau eines neuen Corona-Impfzentrums aufs Tempo. Nach Abendblatt-Informationen hat die Kreisverwaltung erste Gebäude und Räume für eine zentrale Impfstelle ins Auge gefasst. Aus dem Gesundheitsministerium des Landes heißt es zum Planungsstand: „Wir werden bereit sein, wenn ein Impfstoff zur Verfügung steht.“ Wie und wo ein solches Zentrum zur Eindämmung der Corona-Pandemie entstehen wird, ist laut Kreisverwaltung aber noch offen. Das Abendblatt beantwortet die wichtigsten Fragen zum Thema.

Wie viele Impfzentren wird es geben?

Laut Vorgabe des Bundes sollen Landkreise sowie kreisfreie Städte jeweils mindestens ein Impfzentrum aufbauen.

Wo soll ein Impfzentrum entstehen?

Der Kreis hat dem Land „vier bis fünf denkbare, möglichst zentral gelegene Standorte vorgeschlagen“, sagt Kreissprecherin Silke Linne. Um mögliche Immobilienverhandlungen nicht zu erschweren, sei Stillschweigen über die Orte vereinbart worden. Zudem „haben wir Städte, Gemeinden, Ämter sowie unsere Wirtschaftsförderungsgesellschaft zu Immobilien angeschrieben“, sagt Linne.

Welche Standortkriterien gibt es?

Grundkriterium ist eine gute Erreichbarkeit. Das bedeutet auch: genügend Parkplätze. An die Räumlichkeiten stellt das Land die Bedingung, dass Anmeldungen und Impfungen sicher gewährleistet sein müssen, auch bei großen „Patientenströmen“ müssen die Impfwilligen voneinander getrennt werden können.

Wie viel Raumbedarf ist gefordert?

Welche Räumlichkeiten infrage kommen, werde mit Städten und Gemeinden abgestimmt. Ob Hallen oder ehemalige Krankenhäuser bevorzugt werden, ist laut Gesundheitsministerium in Kiel in Klärung. Die Größe der Impfzentren werde sich an der Zahl der Bevölkerung orientieren. Heißt: Im einwohnerstarken Kreis Pinneberg wird es wohl größer ausfallen. Das Patientenaufkommen soll durch Terminvergabe gesteuert werden.

Wie koordiniert der Kreis den Aufbau des neuen Impfzentrums?

Der Krisenstab der Kreisverwaltung hat Fachbereichsleiter Andreas Köhler beauftragt, die Impfzentren im Kreis zu koordinieren. Vorbereitung, Planung und Umsetzung übernimmt das Gebäudemanagement des Kreises, die Suche nach Räumlichkeiten laufe „derzeit auf Hochtouren“, sagt Silke Linne. „Wir erwarten in dieser Woche die Rückmeldungen aus den Kommunen, welche Standorte infrage kommen.“ Parallel dazu werde die Ausstattung, der Aufbau und die Bewirtschaftung jetzt schon „vorgeplant“.

Woher kommt die Technik?

Das Land habe frühzeitig Impfbesteck (Spritzen und Kanülen) sowie andere Verbrauchsmaterialien und spezielle Kühlaggregate bestellt. Die Verbrauchsmaterialien seien „zum Teil schon in der Anlieferung“, heißt es. Die bestellten Kühlaggregate zur Kühlung des Impfstoffes sollen ebenfalls bald eintreffen. Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) sagte, Aufbau, Logistik und die notwendige Kühlkette für das erwartete Impfserum gegen Covid-19 könne von Soldaten übernommen werden.

Wer soll im Impfzentrum arbeiten?

Die Aufgabenverteilung ist laut Gesundheitsministerium in drei Bereiche gegliedert: Die Medizinische Leitung soll von der Kassenärztlichen Vereinigung (KVSH) vermittelt werden. Die administrative Leitung soll mithilfe der Bundeswehr erfolgen. Die Gesamtleitung der Impfzentren soll dem Kreis obliegen.

Wer wird zuerst geimpft?

Die bundesweit vorgesehene Priorisierung gilt. Bedeutet: Risikogruppen sowie pflegerisches und medizinisches Personal haben Vorrang. Die Impfung wird freiwillig sein. Mit Kreisen, Städten, der Kassenärztlichen Vereinigung, THW oder Bundeswehr werde derzeit am genauen Verfahren getüftelt. Die Verteilung des Impfstoffs werde innerhalb des Landes von einer zentralen Stelle aus erfolgen. Neben den Impfzentren sind mobile „Impf-Teams“ für Einrichtungen wie Pflege- oder Altenheime denkbar. Die Bundeswehr sei auch in diesem Punkt bereit, mit eigenen mobilen Impfzentren zu helfen.

Welchen Hintergrund hat der Aufbau von Impfzentren eigentlich?

Nach dem möglichen Durchbruch bei der Entwicklung eines Corona-Impfstoffs sind die Bundesländer gehalten, vom 15. Dezember an ihre Impfzentren und -strukturen so vorzuhalten, dass eine kurzfristige Inbetriebnahme möglich ist. Bis Ende November will der Bund wissen, wie und wo geimpft wird.

Welche Herausforderungen gibt es?

Wirksame Impfstoffe gegen Covid-19 werden anfangs nicht in ausreichenden Mengen zur Verfügung stehen. Deshalb sind die gerechte Verteilung und der Aufbau von Impfzentren eine logistische Herausforderung. Die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Landesverbände etwa begrüßt dabei „die koordinierende Rolle des Landes“ und die Freistellung der Kommunen anfallenden Kosten.