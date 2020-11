Wedel. Auf den Feldern im Kreis Pinneberg liegt anscheinend mehr altes Porzellan , als der Laie denken mag. Und es findet seine Liebhaber. Der Wedeler Rolf Hübner (72) zum Beispiel hat über viele Jahre eine ansehnliche Sammlung aufgebaut.

Altes Porzellan auf Pinnebergs Feldern

Kleine Puppen oder Teile davon sind darunter, Geschirrscherben und auch Knöpfe, zusammengetragen in Wedel und im benachbarten Hamburg-Rissen. In der vergangenen Woche hatte der Pinneberger Hobby-Archäologe Dieter Freitag auf das Phänomen hingewiesen.

Rolf Hübner interessiert sich seit mehr als 50 Jahren für Geologie und Archäologie. Aus der Zeit vom Mittelalter bis zur Steinzeit habe er schon Keramik gefunden, berichtet er. Im Kreis Pinneberg aber vor allem Porzellan, noch nicht so alt.

"Hamburger Schiet" wurde als Dünger verwertet

Wie es dorthin gekommen ist? Bis ins späte 19. Jahrhundert sei der sogenannte „Hamburger Schiet“ aus der Innenstadt ins Hamburger Umland gebracht und als Dünger verwendet worden, erklärt Ausgrabungsleiterin Janna Kordowski vom Archäologischen Landesamt Schleswig-Holstein.

In Wedel gefundene Puppen und Figurenteile aus Porzellan. Manchmal kommt es vor, dass mehrere Fundstücke zusammenpassen. Dann freut sich Rolf Hübner.

Womöglich hätten viele Leute ihre Puppen und andere Gegenstände, die sie nicht mehr haben wollten, mit in die Fäkalgruben geworfen, da die Entsorgung auf diesem Wege billiger und einfacher war. „Kloakenmaterial“ sei die allgemeine Bezeichnung dafür, meint der Amateur-Archäologe Hübner.

Hafencity: Hübner wirkte bei Notbergungen mit

Rolf Hübner hat einige archäologische Erfahrungen gesammelt. Seit er mit zehn Jahren das erste Mal Fossilien am Elbstrand gefunden habe, begeistere er sich für Geologie, sagt er. Als er dann als Jugendlicher andere Sammler getroffen habe, die sich eher mit archäologischen Funden wie beispielsweise historischen Werkzeugen auseinandergesetzt hätten, habe er auch für solche Stücke ein Auge bekommen.

In Wedel gefundene Knöpfe, darunter Militäruniformknöpfe mit dem Wappen des letzten deutschen Kaisers, dänische Metallköpfe und ein großer Wäscheknopf aus Muschelpatt.

Später wirkte Hübner bei vielen sogenannten Notbergungen der Stadt Hamburg und des Landesamtes Schleswig-Holstein mit. „Wenn zum Beispiel bei einer Baustelle plötzlich etwas gesichtet wird, muss man schnell sein“, sagt der ehemalige Malermeister und Sozialamts-Werkstattleiter. So habe er beim Bau der Hamburger Hafencity „tonnenweise Keramik gefunden.“

Leider fehlten oftmals das Personal und das Geld, damit professionelle Teams die Funde bergen. Daher habe er so etwas schon häufig privat mit Freunden gemacht, nachdem er es gemeldet hatte. „Dann hat man meistens einige Tage, bis man von der Baustelle geworfen wird, weil sie dort mit den Arbeiten anfangen“, sagt Hübner. Archäologie, wie er sie betreibt, kann richtig abenteuerlich sein!

Fossilien aus prehumanen Zeiten

Auch außerhalb Deutschlands ist der Rentner aktiv auf der Suche nach neuen Fundstücken. Seine Neugier auf diesem Gebiet hat ihn schon in viele Gegenden auf der Welt verschlagen. „Ich war auf La Réunion, in Venezuela, in Island und in fast ganz Europa“, sagt der 72-Jährige.

Vor der Mittelmeerküste Griechenlands habe er sogar mal ein Wrack gefunden. Seit 1969 ist der gebürtige Sylter außerdem Mitglied des Naturwissenschaftlichen Vereins in Hamburg. Auch beim Helms-Museum und bei der Archäologischen Gesellschaft Schleswig-Holstein ist er dabei.

Kiesgruben und Baumschulen als neue Quellen

Zu Hause in Wedel stößt Hübner meist zufällig auf neue Funde. Neben Feldern seien auch Baumschulen und vor allem Kiesgruben ergiebige Quellen für neue Entdeckungen. Er finde zum Beispiel manchmal Steinwerkzeuge, die er auf 8000 vor Christus datiere.

Und auch aus prehumanen Zeiten könne man Fossilien wie Fischschuppen, Seeigel und Muscheln bergen. Teilweise seien diese dann um die 90 Millionen Jahre alt – manchmal sogar noch sogar älter. „Wenn man so eine Entdeckung macht, kann man sich richtig glücklich schätzen“, sagt Hübner.

Sein umfangreiches Fachwissen habe er aus den mehreren Tausend Büchern, die er schon seit der Kindheit sammele. Auch sein Vater habe sich für diese Themen interessiert und ihm die Bücher geschenkt.

