Appen. Ein bei einem schweren Unfall lebensgefährlich verletzter Radfahrer (54) ist über den Berg. Die Polizei sucht jetzt Zeugen des Geschehens, das sich am Sonnabend gegen 12 Uhr in Appen-Etz ereignet hat.

Der Radler war zu diesem Zeitpunkt auf dem für Fahrradfahrer freigegebenen Gehweg parallel zur Appener Straße in Richtung Wedeler Chaussee unterwegs und soll dann plötzlich auf die Straße gefahren sein, um in den Fehrenkamp abzubiegen. Der Ford einer 42-jährigen Frau erfasste den 54-Jährigen, der zu Fall kam und sich schwere Kopfverletzungen zuzog. Der Appener kam in eine Klinik nach Hamburg, mittlerweile ist sein Zustand stabil.

Die Polizei schaltete einen Unfallsachverständigen ein und veranlasste eine Blutprobe bei dem Radfahrer. Weitere Hinweise unter 04101/20 20.