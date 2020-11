Pinneberg. Ein Hochhausbrand in Pinneberg hat am Sonnabendnachmittag Feuerwehr und Technisches Hilfswerk stundenlang in Atem gehalten. Der Alarm aus der Straße Op de Wisch lief um kurz nach halb zwei auf. Im Bereich des 15. Obergeschosses brenne es unter dem Flachdach.

Die Feuerwehrleute sahen sich schnell mit einem größeren Problem konfrontiert: Die Wassersteigleitung in dem Haus funktionierte nicht. Insofern mussten sie mithilfe der Drehleiter eine Wasserversorgung von außen aufbauen. Das Feuer breitete sich unterdessen hinter dem Mauerwerk aus und suchte sich dort seinen Weg in das 14. Obergeschoss. Und die Löschtrupps kamen nicht richtig an den Brandherd heran.

Wehrführer Claus Köster forderte deshalb das Technische Hilfswerk Pinneberg an. Die Helfer brachen mit schwerem Gerät die Mauern an mehreren Stellen auf, sodass die Feuerwehrleute den Brand dann doch löschen konnten.

Die Ermittlungen zur Brandursache hat die Kriminalpolizei übernommen. Die Straße Op de Wisch war für die Dauer der Löscharbeiten für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Erst gegen 17 Uhr konnten die insgesamt mehr als 50 Einsatzkräfte von Feuerwehr, THW, Rettungsdienst und Polizei abrücken.