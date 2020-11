Kreis Pinneberg. Das Niveau ist immer noch hoch, aber die Tendenz stimmt: Die Zahl der Corona-Neuinfektionen im Kreis Pinneberg ist kontinuierlich rückläufig. Im Verlauf des Wochenendes wurden dem Gesundheitsamt 67 Fälle bekannt, 46 am Sonnabend und 21 am Sonntag. Das sind weniger als in der Woche zuvor, folglich fällt auch der Sieben-Tage-Inzidenzwert, der die Zahl der Infektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche beschreibt. Er lag am Sonntagabend bei 67,6 . Zum Vergleich: Am Donnerstag vorvergangener Woche hatte er 87,3 betragen – der bisherige Höchststand.

Seit Beginn der Pandemie im März haben sich 1911 Männer und Frauen aus dem Kreis Pinneberg mit SARS-CoV-2 angesteckt. 202 von ihnen mussten bisher im Krankenhaus behandelt werden. Am Wochenende kamen drei neue Fälle hinzu. 49 Menschen sind an der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben. Unterdessen gelten 1503 als genesen. Daraus ergibt sich die Zahl der aktiven Fälle, es sind aktuell 359.

Ausbruch in Quickborner Restaurant aufgearbeitet

Unterdessen ist der Corona-Ausbruch im Quickborner Restaurant La Bella Vita glimpflich verlaufen. Wie berichtet, waren zwei Service-Mitarbeiter infiziert. „Sechs weitere Personen haben sich dort nachweislich angesteckt, davon ein weiterer Mitarbeiter und fünf Gäste“, so Kreissprecherin Silke Linne. Im Kreis Pinneberg sei dies der einzige Ausbruch gewesen, der von einem Restaurant ausging.

Binnen 48 Stunden konnten fast alle Gäste des Restaurants erreicht werden – nach Angaben des Gesundheitsamtes rund 250. Rund 100 der Fälle wurden an 13 weitere Gesundheitsämter übergeben, weil die Gäste nicht aus dem Kreis Pinneberg kamen. Im Kreis mussten rund 150 Personen in Quarantäne, nachdem sie im Restaurant gegessen hatten. Da es um Besuche zwischen dem 22. und dem 31. Oktober ging, ist für die meisten der Gäste die Quarantäne inzwischen auch schon wieder beendet.

Das Gesundheitsamt lobt die in diesem Fall vorbildliche Zusammenarbeit zwischen Kreismitarbeitern, Angestellten der Stadt Quickborn und den Soldaten, die zurzeit im Gesundheitsamt unterstützen. „Das hat super geklappt“, sagt Dr. Ulrike Evermann, Leiterin des Infektionsschutzes beim Kreis Pinneberg. „Ohne diese schnelle und pragmatische Zusammenarbeit hätten wir das nicht so schnell schaffen können.“

Maskenpflicht: Grundschüler scheitert vor Gericht

Das Schleswig-Holsteinische Oberverwaltungsgericht hat die Maskenpflicht für Grundschüler für rechtmäßig erklärt. Ein sieben Jahre alter Schüler, der im Kreis Pinneberg die zweite Klasse besucht, hatte einen Antrag gegen die Masken-Regelung im Unterricht eingereicht. Die für den Schulbetrieb geltende Maskenpflicht sei nicht unverhältnismäßig, heißt es in dem Beschluss. „Sondern im Gegenteil deshalb geboten und erforderlich, um einem weiteren raschen Wiederanstieg der Infektionszahlen und einem damit möglicherweise einhergehenden (erneuten) Herunterfahren gesellschaftsrelevanter Bereiche wirksam entgegenzuwirken.“

In der Begründung des 3. Senats heißt es ferner, dass andere Maßnahmen wie ein Lüftungskonzept, der Einsatz von mobilen Luftfiltern und Trennwänden sowie das Einhalten des Mindestabstands von anderthalb Metern nach den gegenwärtigen Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts (RKI) zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung nicht gleichermaßen geeignet seien, um den weiteren Anstieg des Infektionsgeschehens zu verhindern. Zudem sei die Anordnung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung auch in der Grundschule von einer fachwissenschaftlichen Grundlage getragen, in diesem Fall durch die Empfehlungen des RKI und der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendmedizin. Laut der Gesellschaft für Virologie entspreche es nicht wissenschaftlichen Erkenntnissen, dass Kinder in der Pandemie und in der Übertragung keine Rolle spielten.

Mund-Nasenschutz sonnabends in Elmshorns City

Der Kreis Pinneberg hat mit einer neuen Allgemeinverfügung, die am heutigen Montag in Kraft tritt, die Maskenpflicht ausgeweitet. So müssen Passanten künftig zu bestimmten Zeiten auch in der Elmshorner Innenstadt eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Betroffen sind die Königstraße und der Bereich um den Alten Markt, und zwar an Sonnabenden von 8 bis 18 Uhr. Bislang galt die Maskenpflicht in Elmshorn nur im erweiterten Umfeld des Bahnhofs.

Für Pinneberg gelten nach wie vor die schärfsten Regeln im Kreis. Dort ist außer im Bereich rund um den Bahnhof nahezu in der gesamten Fußgängerzone das Tragen einer Maske obligatorisch. Auch Teile von Tornesch, Uetersen und Wedel sind betroffen.

Während in der Pinneberger Fußgängerzone anfangs nur verhältnismäßig wenige Menschen Mund und Nase bedeckten (wir berichteten), fällt die Bilanz in der Wedeler Stadtverwaltung positiver aus. Ein Großteil der Passanten halte sich an die Vorschrift, sagt Stadtsprecher Sven Kamin auf Anfrage. „Wir behalten das Geschehen allerdings im Auge und schauen, ob Kontrollkapazitäten, die derzeit noch in anderen wichtigen Bereichen gebunden sind, zusätzlich im Bereich der Haupteinkaufszone eingesetzt werden müssen.“ In der Rolandstadt gilt die Maskenpflicht auf dem Bahnhofsvorplatz zwischen 7 und 19 Uhr, in der Bahnhofstraße von 8 bis 20 Uhr.

Helgoland-Reisende brauchen negativen Corona-Test

Wer aus beruflichen oder familiären Gründen nach Helgoland einreisen will, muss einen negativen Corona-Test vorweisen. Per Schiff ist die Insel zurzeit nur noch dreimal pro Woche – montags, mittwochs und freitags – von Cuxhaven aus zu erreichen. Das Testzentrum ist am Fährhafen 4 bei der Reederei Cassen Eils. Es hat in den zwei Stunden vor Abfahrt geöffnet. Wer dort einen Schnelltest macht, muss ihn bezahlen, bekommt aber in Verbindung mit einer Schiffsfahrkarte einen Sonderpreis.

Reisende, die die Insel von Büsum aus mit dem Flugzeug erreichen wollen, müssen einen etwas weiteren Weg zur Teststation in Kauf nehmen. Für sie ist das Testzentrum des DRK-Ortsvereins Heide in der Poststraße 7 in Heide zuständig. Es wird empfohlen, unbedingt unter Telefon 0481/902 79 20 rechtzeitig Kontakt aufzunehmen.