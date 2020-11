Wedel. Die Flex muss ran. Seit 1974 wurden die Festmacherleinen der „Batavia“ nicht mehr gelöst, und die bemoosten, fransigen Tampen sind so steif, dass sie von Hand kaum aufzubekommen sind. Insgesamt sind sie seit 50 Jahren im Einsatz – höchste Zeit, sie mal auszuwechseln. Und genau das ist nun geschehen: Das Wedeler Theaterschiff hat sechs nagelneue, türkisfarbene Leinen bekommen, die es künftig sicher an Ort und Stelle halten.

Sturmflut am 3. Januar 1976: Die „Batavia“ hängt an der „Lebensretter-Leine“.

Foto: Maike Schade

Das haben auch die alten gut getan. Bis auf ein Ereignis: Am 3. Januar 1976, fast vor genau 45 Jahren, tobt ein Orkan über Wedel. Der Sturm heult, drückt das Wasser immer höher. „Es wurden alle Poller herausgerissen, keine einzige Leine hielt mehr“, erzählt Hannes Grabau, Intendant des Theaterschiffs, immer noch mit ungläubigem Unterton. Nur durch den beherzten Einsatz dreier Männer kann die „Batavia“ gerettet werden: Mit einer der Leinen schwimmen sie hinüber zur großen Weide, schlingen sie um eine Astgabel und sichern so das Schiff – „die Lebensretter-Leine“ nennt Grabau das Tau heute noch.

Auch das darf nun in Rente gehen, bislang war die „Batavia“ damit am Heck vertäut. Bezahlen muss Hannes Grabau die neuen Tampen nicht. Eigentlich hatte er das vor, 1500 Euro lagen bereit. „Meine Kinder haben mir zum 80. Geburtstag dieses Jahr von Ole West gestaltete Bierdeckel geschenkt“, erzählt Grabau. Vorn zeigen sie eine zauberhafte Zeichnung der Batavia, auf der Rückseite ist ein Foto von Hannes Grabau aufgedruckt – in seinen wilden, jungen Jahren, in Arbeitshose und mit nacktem Oberkörper, Bierflasche und Zigarette in der Hand.

Zugang zum Theater soll barrierefrei werden

Im Sommer, bei den Konzerten auf der kleinen Bühne auf dem Vorplatz, hat er diese Bierdeckel dann an seine Gäste verkauft, das Stück für drei Euro. So ist die stolze Summe zusammengekommen, die Grabau eigentlich für die neuen Leinen verwenden wollte. Er habe das dann dem Stammgast und langjährigem Förderer Claus-Christian Ehrhardt, Geschäftsführer der Pinneberger Firma Groth & Co Bauunternehmung, erzählt. „Und der meinte dann, eine der Leinen würde er spendieren. Ach was, alle!“

Und so hat Hannes Grabau nicht nur sechs neue Festmacherleinen für seine Batavia, sondern auch noch unverhofft 1500 Euro im Topf. Die werden nun für den Umbau des Zugangs zum Theater im Unterdeck verwendet – der soll künftig barrierefrei sein.

Dafür braucht es natürlich noch ein paar Euro mehr, und auch hier könnte die „Lebensretter-Leine“ 45 Jahre nach ihrem ersten großen Einsatz nochmals helfen: Sie soll, genau wie die anderen alten Tampen, verkauft werden, „gern auch meterweise“, wie Hannes Grabau sagt. Könnte doch recht atmosphärisch wirken, so ein altes Seil mit Patina als Deko im Garten?