Rellingen. Corona und der dadurch verursachten Kulturkrise zum Trotz ist die Rellinger Jungakademie der Little Opera dabei, langsam aber stetig zu wachsen. 2018, als Sabine Maria Schoeneich und Simone Anders die Akademie gegründet hatten, waren sie noch auf Klavierspiel und Gesang spezialisiert und hatten 40 Schülerinnen und Schüler. Jetzt sind es 90 Jung-Musiker , für deren Unterricht kürzlich vier junge, neue Dozenten engagiert wurden. Zwei von ihnen, die Geigerin Isabelle Hekala und der Trompeter Jonas Spanier, haben sich nun der Öffentlichkeit vorgestellt.

„Wir planen jetzt sogar Kammermusik und das Spiel in kleinen Ensembles“, sagt Simone Anders. Drei große, sorgfältig eingerichtete Räume stehen ihnen an der Rellinger Straße für Unterricht, Workshops, Trainings und den Austausch unter den Dozenten zur Verfügung, in jedem stehen zwei Klaviere oder Flügel, einer schöner als der andere. Der erste Corona-Lockdown – „das war keine einfache Zeit“, sagt Anders. „Wir haben 70 persönliche Briefe an unsere Schüler geschrieben, 70 Pakete geschnürt mit individuellem Lernmaterial und CDs, manche davon haben wir sogar persönlich ausgetragen“, erzählt sie.

Dann gelang es den beiden Profimusikerinnen, auf ein Online-System umzustellen und ihre Schüler wenigstens mithilfe von Videos zu betreuen: „Wir haben uns da alle durchgetragen und zusammengehalten“, sagt Sabine Maria Schoeneich. Kündigungen habe es gegeben, ja, „aber jetzt auch deutlich mehr Anmeldungen als sonst. Die Kinder genießen wieder die ungeteilte Aufmerksamkeit. Der Musikunterricht ist im Moment ein ganz großer Halt für sie.“

Neue Dozentin hat lange in Indien unterrichtet

Die Warteliste für Klavierunterricht ist lang, und dass jetzt, gerade angesichts der berufsbegleitenden Konzertklasse, auch andere Instrumente erlernt werden können, wird wichtiger. Violine zum Beispiel oder Bratsche. So kommt es, dass Isabelle Hekala zur Little Opera gestoßen ist, eine Frau mit einem bewegten Leben, denn sie hat fünf Jahre lang als ausgezeichneter „Special Teacher“ an einer internationalen Schule in Südindien unterrichtet. „Mir gefällt hier, dass die Kinder im Zentrum der Förderung stehen, dass wir auf die Kinder eingehen können“, sagt die Geigerin.

Ihr junger Kollege Jonas Spanier hat sein Studium an der Hamburger Hochschule für Musik und Theater bei Matthias Höfs noch nicht abgeschlossen. Er kam zur Jungakademie, weil der Sohn von Simone Anders lernen will, Trompete zu spielen. Kapazitäten hat er derzeit an der Jungakademie noch frei, spielt auch noch Horn und Posaune. Den Unterricht sieht er als Hilfe, die übrige Zeit zu Hause zu nutzen, um besser zu werden. „Ich bin dann auch erreichbar für Tipps unter der Woche“, sagt Spanier.

Einerseits betonen Simone Anders und Sabine Maria Schoeneich, dass sie sich auf Begabtenförderung und Studienvorbereitung konzentrieren wollen – für Kinder ab sechs, manchmal schon ab drei Jahre, und am liebsten zweimal in der Woche, weil das den Lernerfolg deutlich erhöhe. Andererseits sagen sie, dass sie niemals mit der Knute hinter den Kindern stehen: „Wir schimpfen nie und werden nie persönlich. Wir unterrichten auf Augenhöhe und mit Humor.“

Gemeinschaft ist wesentlicher Bestandteil

Wenn zum Beispiel ein Kind traurig zu ihr nach Hause zum Unterricht kommt, bringt Sabine Maria Schoeneich ihren Kater Merlin zum Einsatz oder ihren Hund Knöpfchen, denn „die sind Kummerkästen“. Den Tieren darf ein bedrücktes Kind in Ruhe seine Sorgen zuflüstern, während sie das Zimmer verlässt – und hinterher geht’s dann besser. Oder sie spielt das Fünferspiel, das den Ehrgeiz anstachelt: Fünfmal hintereinander eine Passage fehlerlos spielen – dann ist die Freude doppel so groß. Simone Anders hat schon mal eine Wette gegen drei Jungen verloren, in der es darum ging, ein Stück auswendig spielen zu können – „und dann musste ich in ein Schlammloch springen, weil sie es wirklich konnten“, erzählt Schoeneich lachend.

Instrumentalunterricht zu geben, das sei eine Form der Lebensbegleitung. Und „innerhalb der Konzertklasse ist die Gemeinschaft ein wesentlicher Bestandteil. Wir knüpfen Patenschaften, in denen sich ältere um jüngere Schüler kümmern.“ Selbst in Corona-Zeiten hielten die Kinder diese Patenschaften aufrecht, und sei es wenigstens über einen Messengerdienst.

Projekt „YouTubeStars“ für Jugendliche startet im Dezember

Innerhalb der Begabtenförderung wird die Teilnahme an Wettbewerben vorbereitet, werden Probenfahrten oder Konzertreisen organisiert. Zum Beispiel nach Köthen, wo Johann Sebastian Bach von 1717 bis 1723 als fürstlicher Hofkapellmeister lebte, und wo die jugendlichen Musiker sogar kurz auf den historischen Instrumenten der Bach-Zeit spielen durften. Demnächst beginnt ein Projekt für Jugendliche, das „YouTubeStars“ heißt und Anfang Dezember mit einem Social-Media-Workshop starten soll.

Vier kleine Videos für den Videokanal der Little Opera werden sich um die Komponisten Vivaldi, Bach, Mozart und Brahms drehen, die jungen Teilnehmer lernen etwas über die Musik, Zeitgeschichte, Tanzstile – und die, die Lust dazu haben, werden einen Comic dazu zeichnen. Mitglieder der Konzertklasse werden die musikalischen Beiträge einspielen. Ein spannendes Projekt, das innerhalb des Digitalen Masterplans Kultur vom Land gefördert wird.

Nähere Infos: www.jungakademie.de