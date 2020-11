Kreis Pinneberg. Das Infektionsgeschehen im Kreis Pinneberg ist weiter dynamisch. Am Freitag meldete das Gesundheitsamt 28 neue, nachgewiesene Fälle, zwei weitere Patienten mit Covid-19 mussten ins Krankenhaus. Die Gesamtzahl der Infektionen seit Pandemiebeginn erhöhte sich auf 1844. In den vergangenen sieben Tagen haben sich 222 Menschen neu angesteckt, damit sinkt die Inzidenz leicht auf 70,2 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Am Donnerstag hatte sie 74,7 betragen.

Auf Abendblatt-Anfrage teilte die Kreisverwaltung auch die Zahlen zum Infektionsgeschehen an Schulen mit. Demnach befinden sich aktuell 120 Schüler in Quarantäne, vier ganze Schulklassen und mehrere einzelne Schüler seien betroffen. Insgesamt werden aktuell 170 Schüler im Homeschooling unterrichtet, sind also nicht in der Schule. Seit den Sommerferien waren 400 Schüler im Homeschooling, noch einmal 400 Schüler waren seitdem in Quarantäne. Die Maskenpflicht zeige erste Erfolge.