Pinneberg. Malerarbeiten in Pinnebergs Einkaufsstraße: Der Boden auf der Ladenfläche an der Ecke Dingstätte/ Fahltskamp ist mit Papier abgedeckt, ein paar Männer streichen die hohen Wände mit weißer Farbe. Mit einer Ausnahme. Die Wand parallel zur breiten Fensterfront ist Schwarz angemalt. Darauf prangt in großen Lettern das Geschäftslogo: KIND.

Ein Hörgeräte-Geschäft traut sich also zu, den ehemaligen Gerry-Weber-Laden in bester Lage mit Leben zu füllen. Nachdem in der Vergangenheit auch einige andere Unternehmen aus Pinnebergs City abgewandert waren – unter anderem der Drogeriemarkt Budnikowsky, die Confiserie Arko und die Dessouskette Hunkemöller – drohte die Innenstadt durch Leerstand zu veröden.

Eröffnung soll schon am 3. Dezember erfolgen

Doch jetzt will das Unternehmen Kind-Hörgeräte sein neuestes Fachgeschäft am sogenannten Lindenplatz eröffnen. Nach eineinhalb Jahren Leerstand werden die neuen Räume nach Abendblatt-Informationen am Donnerstag, 3. Dezember, eröffnet. Dann sollen Kunden am neuen Sitz beraten werden. Die alte Filialfläche im Fahltskamp 8a wird von Kind-Hörgeräte abgegeben.

Ob das neue Mietverhältnis im ehemaligen Gerry-Weber-Laden von Dauer ist, bleibt abzuwarten. Fest steht, die neue Fläche ist zwei- bis dreimal so groß und sieht moderner aus als die alte. Das Unternehmen rechnet offenbar mit einem stärkeren Kundenandrang und höherem Umsatz in der Pinneberger Innenstadt. Was aus der Fläche des ehemaligen Budnikowsky wird, ist unklar.