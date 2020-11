Helgoland. „Hier auf hoher See, da sind wir zu Hause!“ Dazu Aufnahmen der Nordseeinsel. Grüne Wiesen und rote Felsen heben sich vom blauen Wasser ab. Der kleine Hafen. Ein leuchtender Sonnenuntergang. Auf dem Videoportal Youtube ist sie schon zu hören – die Hymne auf Helgoland. Die Insel gehört zum Kreis Pinneberg, und doch ist das Leben dort ganz anders als auf dem Festland. Genau darum geht es in der Hymne: Wie fühlt es sich an, auf der kleinen Insel zu leben?

Vier Monate haben Insel-Kinder gemeinsam mit Musikern an dem Lied gearbeitet. Eigentlich sollte es eine Schulhymne werden, jetzt ist der Helgoland-Song daraus geworden. Er heißt „Die Kinder von Helgoland“ und erscheint jetzt auf CD. Die eigentliche Weltpremiere ist für den 28. November geplant. Dann soll das Lied auf Pinnebergs Außenposten in der Nordsee aus allen Lautsprechern erklingen.

Singen im Chor war wegen Corona nicht erlaubt

Im Juni 2020 startete das Musikprojekt an der James-Krüss-Schule. 81 Schülerinnen und Schüler haben hier mit Rockschulleiter Marco Launert aus dem niederrheinischen Hamminkeln, dem Schulsozialarbeiter Carsten Graetsch und Andreas Strutz vom Helgoland Tourismus-Service zusammengearbeitet, um die Produktion des Liedes zu verwirklichen. Keine leichte Aufgabe: Die ursprüngliche Idee, im Chor zu singen, wurde wegen der Corona-Auflagen nicht genehmigt.

Stattdessen sangen die Kinder in kleinen Gruppen im Studio. Produzent Marcus Sokal legte schließlich die Tonspuren übereinander, sodass sich alles dennoch wie Chorgesang anhört. Am 26. Juni, dem letzten Schultag vor den Sommerferien, wurde der fertige Song dann auf dem Schulhof von Sängerin Sonja Mangelsdorf vorgetragen, begleitet von Launert und Graetsch auf der Gitarre. Die Kinder lauschten ihrem Werk. „Ein paar von ihnen hatten Freudentränen in den Augen“, sagt Strutz.

Und das, obwohl der ursprüngliche Plan war, das Album „HELGOLAND II“, die Fortsetzung der letzten Insel-CD, aufzunehmen. Doch auch dabei machte Corona, wie fast überall, einen Strich durch die Rechnung.

Anstatt aufzugeben, warfen die drei Leiter den ganzen Plan um. Die Idee, eine Hymne zu schreiben, kam also ganz spontan. Und doch war schnell klar, dass aus dem Notfall-Plan etwas Großes werden könnte.

Melodie fiel dem Komponisten abends am Strand ein

„Ich bin jemand, der immer versucht, alles zum Positiven zu wenden“, sagt Marco Launert und ist ganz begeistert davon, was die Gruppe trotz der Einschränkungen gemeinsam auf die Beine gestellt hat. Er ist es, der die Melodie komponiert hat. Eingefallen sei sie ihm eines Abends am Strand von Helgoland. „Das klingt wie in einem Film, ich weiß. Aber so war es wirklich“, sagt er. Als er 2015 das erste Mal auf dem Hochseeeiland gewesen sei, habe er sich sofort von der Insel inspiriert gefühlt. Seit 2017 fährt Marco Launert nun regelmäßig aus Nordrhein-Westfalen mit Schülern nach Helgoland, um dort mit ihnen musikalisch kreativ zu sein. Seine Rockschule biete Songwriting-Camps an.

„Bei meinem ersten Helgoland-Aufenthalt wusste ich auf Anhieb: Hier möchte ich Musik machen“, sagt der gebürtige Essener. Den Text für das Lied hat er mit dem Schulsozialarbeiter Carsten Graetsch aus den Schilderungen der Schulkinder zusammengeschrieben. Im Inhalt spiegelt sich die Identität Helgolands:

„Das Tolle an der Hymne ist, dass darin die Perspektive der Inselkinder auf das Inselleben eine große Rolle spielt. Sie haben entscheidend an der Produktion mitgewirkt“, sagt Launert. Auch Andreas Strutz zeigt sich begeistert, dass Menschen aus so vielen Kulturbereichen so ein „kleines Werk“ auf Helgoland geschaffen hätten.

Sängerin Sonja Mangelsdorf im Tonstudio. Hier singt sie ihre Version der Hymne ein.

Foto: Rockschule Hamminkeln Marco Launert

So gibt es neben der Rock- und somit Hauptversion, die mit den Kindern aufgenommen wurde, eine Gitarrenversion von Carsten Graetsch und seiner Duopartnerin Sonja Mangelsdorf. Auch der Shantychor Helgoländer Karkfinken sowie der evangelische Kantor Gerald Drebes und Sänger Wolfgang Becker schlossen sich dem Projekt sofort an und waren bereit, an einer weiteren Version mitzuwirken.

Auch die Nationalhymne entstand auf der Insel

Dass das damalige „Lied der Deutschen“, dessen dritte Strophe Nationalhymne der Bundesrepublik Deutschland ist, im Jahr 1841 ebenfalls auf Helgoland geschrieben wurde, steht in keinem Bezug zu der neuen Komposition. „Natürlich darf man das niemals vergessen, aber unser Lied ist nichts Patriotisches“, sagt Andreas Strutz, „den Titel Hymne hat es nur, weil es ein Ausdruck von Gemeinschaft und Verbundenheit ist“.

Dieses Verbundenheitsgefühl vermitteln auch die bereits erschienenen Helgoland-CDs des Teams. „Wir haben Rückmeldungen bekommen, dass Menschen in ganz Deutschland sich beim Hören der Lieder sofort auf die Insel versetzt fühlen“, so Strutz. Das berühre ihn sehr. Der 57 Jahre alte Abteilungsleiter des Helgoland Tourismus-Services ist auf der Insel groß geworden. Nachdem er 25 Jahre in München gelebt hat, ist er in seine Heimat zurückgekehrt. Kreative Projekte auf Helgoland unterstütze er besonders gern, weil es so schwierig sei, auf einer so kleinen Insel Kultur zu vermitteln. Die Projekte erhielten daher finanzielle Unterstützung von der Gemeinde.

Am 28. November wird das Lied über die Insel schallen

Produzent Marc Sokal legt die verschiedenen Tonspuren im Studio übereinander.

Foto: Rockschule Hamminkeln Marco Launert

Mit den Musikern Marco Launert und Carsten Graetsch hat er bereits bei anderen Musikprojekten auf der Insel zusammengefunden. Die Drei fühlen sich durch ihr Interesse an Musik und Veranstaltungen miteinander verbunden. „Andreas Strutz ist ein guter Freund und bei den Projekten eine zentrale Figur für mich“, sagt Launert. Gemeinsam haben sie bereits die Verschiffung von mobilen Tonstudios, die Organisation von Konzerten in der Nordseehalle und Kooperationen mit internationalen Musikern ermöglicht. Strutz habe die Ideen in den Musikprojekten Launerts sofort verstanden, sagt der 47-Jährige.

Aus der Not eine Tugend zu machen – das haben die Projektleiter mit dieser Aktion geschafft. Zusammen mit Andreas Strutz wird Marco Launert am 28. November um 12 Uhr mittags den Knopf auf Helgoland drücken, sodass die von Sonja Mangelsdorf gesungene Orchesterversion die ganze Insel beschallen wird. Ein klassisches Orchester hat hier nicht mitgewirkt, die passende Musik wurde professionell programmiert. Auch auf Youtube und Facebook soll das Ereignis live übertragen werden. „Damit es eine weltweite Veröffentlichung wird!“

Man hat das Gefühl, Launert habe hier seine Leidenschaft gefunden und fühle sich mindestens genauso zu Hause wie die Kinder von Helgoland. Hier auf hoher See.

Die CD „Die Kinder von Helgoland“ sowie alle anderen Alben sind auf www.helgoland-das-album.de im (Vor-)verkauf für 10 Euro erhältlich. Pro Exemplar der neu erschienenen CD gehen zwei Euro an die James-Krüss-Schule.