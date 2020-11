Pinneberg. Einen schweren Mast nach dem anderen schleppen die Elektriker Jannik Embke und Bert Vollborn durch die Pinneberger Fußgängerzone. 3,75 Meter lang ist jeder. 34 sind es, immerhin 34, das sind zwölf weniger als im vergangenen Jahr. Hurra, die Weihnachtsbeleuchtung kommt!

„Wir hatten befürchtet, dass es in diesem Jahr schwierig werden würde, genügend Sponsoren zu gewinnen. Umso erfreuter sind wir, dass sich in kurzer Zeit so viele gefunden haben“, sagt Hermann Kunstmann, Vorsitzender der Wirtschaftsgemeinschaft Pinneberg.

Mehr als 40 sogenannte Lichtpaten, darunter Einzelhändler, Gastronomen, Privatpersonen und viele weitere haben sich auch in diesem Jahr für die Finanzierung der Lichter gefunden. Etwas spärlicher als sonst fällt die Beleuchtung trotzdem aus.

Vom 23. November an bis zum 3. Januar werden die Tannenbaum-Motive an den Masten in der Fußgängerzone leuchten und wenigstens für ein bisschen weihnachtliche Stimmung in der Stadt sorgen.

„Wir freuen uns, dass wir die Lichter nach normalem Ablauf anbringen können“, sagt Elektriker Bert Vollborn aus Elmshorn. Noch ungefähr zwei Wochen werden der 50-Jährige und seine Kollegen mit der Installation beschäftigt sein. Außer dem TGR-Elektro-Team ist auch Durmur Yüce mit vorweihnachtlicher Dekoration beschäftigt. Er hängt Lichterketten an einigen Boutiquen am Lindenplatz auf. Der 58-Jährige aus Hamburg-Harburg sagt: „Das ist zwar mein Job, aber gleichzeitig auch eine schöne Sache.“