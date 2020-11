Kreis Pinneberg. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen bleibt im Kreis Pinneberg auf einem hohen Niveau. Das Gesundheitsamt meldete am Mittwoch 46 Fälle, das sind zehn mehr als am Vortag und zwei weniger als am Mittwoch der vergangenen Woche. Damit haben sich seit Ausbruch der Pandemie Anfang März 1736 Männer und Frauen mit dem Erreger SARS-CoV-2 angesteckt. 49 von ihnen sind bislang an der neuartigen Lungenkrankheit Covid-19 gestorben. Auf der anderen Seite gelten 1433 Menschen aus dem Kreis Pinneberg als wieder geheilt. Darauf ergibt sich die Zahl der zurzeit aktiven Fälle. Es sind 254.

Inzidenzwert sinkt um 0,1 Punkte

Der so wichtige Inzidenzwert, der die Zahl der Neuinfektionen innerhalb der zurückliegenden sieben Tage pro 100.000 Einwohner beschreibt, liegt aktuell bei 77,4. Am Vortag hatte er 77,5 betragen.

Unterdessen ist am Mittwoch ein weiterer Patient mit Covid-19-Symptomen in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Seit Pandemiebeginn mussten 193 Menschen aus dem Kreis Pinneberg in Kliniken behandelt werden.